وزش باد شدید و گرد و خاک در خراسان جنوبی تا اواسط هفته ادامه دارد

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: با توجه به گرادیان فشاری حاکم بر منطقه شرق کشور، وزش بادهای شدید تا خیلی شدید همچنان در استان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: این شرایط تا اواسط هفته جاری موجب خیزش گرد و خاک در استان میشود که در برخی ساعات، بهویژه در نیمه شرقی، با کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی همراه خواهد بود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: در نوار مرزی شرق استان نیز وقوع طوفان گرد و خاک و احتمال بروز خسارت دور از انتظار نیست.
لطفی با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: طی ساعات آینده دمای هوا بهطور نسبی افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: هشدار سطح زرد صادر شده در خصوص وزش باد شدید و گرد و خاک تا روز دوشنبه اعتبار دارد و برای مناطق مرزی شرق استان نیز سطح هشدار نارنجی صادر شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی توصیه کرد: شهروندان از استحکام سازههای موقت و پوشش گلخانهها اطمینان حاصل کرده و برای جلوگیری از آسیب به نهالها و درختان جوان، نسبت به نصب قیم اقدام کنند.
وی افزود: افراد دارای بیماریهای تنفسی، سالمندان و کودکان در ساعات افزایش آلودگی هوا از حضور در فضای باز خودداری کنند.
لطفی همچنین بر خودداری از توقف و پارک خودروها در اطراف درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره تأکید کرد و گفت: رعایت احتیاط در فعالیتهای عمرانی و ترددهای بینشهری نیز ضروری است.
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