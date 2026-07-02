معرفی ۶۸۵ «کاسب منصف» در ایلام

مجتبی شیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پویش «کاسب منصف» در سطح استان، اظهار داشت: این طرح با هدف شناسایی و معرفی فعالان اقتصادی خوشاخلاق و منصف در بخشهای مختلف بازار اجرا شده است و در این راستا، ۶۸۵ کاسب منصف در شهر ایلام شناسایی و معرفی شدهاند.
وی با بیان اینکه این پویش گامی مؤثر در جهت ترویج فرهنگ انصاف و اخلاق مداری در فضای کسبوکار است، افزود: معیارهای انتخاب کاسب منصف شامل احترام به مشتری، داشتن اخلاق نیکو، تعامل مناسب فروشنده با مشتری و درک متقابل در دادوستدها با در نظر گرفتن شرایط بازار است و این شاخصها نشان از تعهد فروشندگان به رعایت حقوق مصرفکنندگان دارد.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان ایلام تصریح کرد: امیدواریم با استمرار این پویش، شاهد گسترش فرهنگ انصاف و منصفگری در بازار باشیم و مردم نیز بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری از واحدهای صنفی معرفیشده خرید کنند و این طرح، الگویی برای سایر واحدهای صنفی در سراسر استان باشد.
شیرخانی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را به بازرسیهای مربوطه گزارش دهند و گفت: انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان، آماده دریافت هرگونه شکایت و پیشنهاد مردمی در این زمینه است.
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