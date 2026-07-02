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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۷:۴۰

معرفی ۶۸۵ «کاسب منصف» در ایلام

معرفی ۶۸۵ «کاسب منصف» در ایلام

ایلام - رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان ایلام از معرفی ۶۸۵ کاسب منصف در شهر ایلام در قالب پویش «کاسب منصف» خبر داد.

مجتبی شیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پویش «کاسب منصف» در سطح استان، اظهار داشت: این طرح با هدف شناسایی و معرفی فعالان اقتصادی خوش‌اخلاق و منصف در بخش‌های مختلف بازار اجرا شده است و در این راستا، ۶۸۵ کاسب منصف در شهر ایلام شناسایی و معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه این پویش گامی مؤثر در جهت ترویج فرهنگ انصاف و اخلاق مداری در فضای کسب‌وکار است، افزود: معیارهای انتخاب کاسب منصف شامل احترام به مشتری، داشتن اخلاق نیکو، تعامل مناسب فروشنده با مشتری و درک متقابل در دادوستدها با در نظر گرفتن شرایط بازار است و این شاخص‌ها نشان از تعهد فروشندگان به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان دارد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان ایلام تصریح کرد: امیدواریم با استمرار این پویش، شاهد گسترش فرهنگ انصاف و منصف‌گری در بازار باشیم و مردم نیز بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری از واحدهای صنفی معرفی‌شده خرید کنند و این طرح، الگویی برای سایر واحدهای صنفی در سراسر استان باشد.

شیرخانی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را به بازرسی‌های مربوطه گزارش دهند و گفت: انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، آماده دریافت هرگونه شکایت و پیشنهاد مردمی در این زمینه است.

کد مطلب 6877138

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