به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم که در تالار کرامت استانداری قم برگزار شد اظهار کرد: از همان ابتدای برنامهریزی برای برگزاری مراسم بزرگ تشییع رهبر شهید، ستاد ویژهای تشکیل شد تا تمامی امور به صورت منظم، هدفمند و با تقسیم دقیق مسئولیتها دنبال شود.
وی افزود: در این چارچوب هفت کارگروه تخصصی با شرح وظایف مشخص تشکیل شد و ذیل این کارگروهها نزدیک به ۳۰ کمیته تخصصی فعالیت خود را آغاز کردند تا هیچ بخشی از امور بدون متولی باقی نماند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم ادامه داد: هدف از این ساختار، توزیع دقیق مسئولیتها میان مجموعههای مختلف بود تا تمامی افرادی که علاقهمند به مشارکت در برگزاری این مراسم هستند، در قالب مأموریتهای مشخص ایفای نقش کنند.
وی تصریح کرد: بیش از دو هفته است که جلسات این کارگروهها به صورت مستمر، منظم و پیوسته برگزار میشود و هر بخش بر اساس وظایف تعیین شده اقدامات خود را دنبال میکند.
حیدری گفت: کارگروههای امنیتی و انتظامی، پشتیبانی، عمرانی و زیربنایی، فرهنگی و تبلیغاتی، خدمات شهری و اسکان هر یک با تشکیل کمیتههای تخصصی مأموریتهای خود را آغاز کردهاند و روند اجرای برنامهها به صورت مستمر در حال پیگیری است.
وی افزود: علاوه بر این کارگروهها، کمیته ارزیابی نیز تشکیل شده است تا تمامی فعالیتها را مورد بررسی قرار دهد و روند اجرای برنامهها را به صورت مستمر رصد کند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم بیان کرد: کمیته پیگیری نیز مأموریت دارد تمامی مصوبات کارگروهها و کمیتهها را به صورت روزانه دنبال کرده و روند اجرای آنها را تا حصول نتیجه کنترل کند.
وی اضافه کرد: کمیته هماهنگی نیز با مسئولیت فرماندار قم تشکیل شده است تا هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استان و همچنین ارتباط با دستگاههای ملی به بهترین شکل ممکن انجام شود.
هیچ مانعی برای اجرای مأموریتها وجود ندارد
حیدری اظهار کرد: تمامی دستگاههای اجرایی بر اساس بخشنامهها و دستورات صادر شده از سوی رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشور، قائممقام وزیر کشور و استاندار قم موظف به همکاری کامل هستند و از نظر ساختار اداری هیچ محدودیتی برای اجرای وظایف پیشبینی نشده است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی نیز با صدور بخشنامهای بر حسن اجرای امور نظارت خواهد داشت تا این رویداد بزرگ با بهترین کیفیت برگزار شود.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم با اشاره به اهمیت این مراسم گفت: دشمنان تلاش دارند واقعیت عشق، اراده و وفاداری مردم نسبت به رهبری را پنهان کنند و تصویری نادرست از جایگاه نظام اسلامی در افکار عمومی ارائه دهند.
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی بر پایه آموزههای قرآن کریم و مکتب اهل بیت (ع) شکل گرفته و اداره شده است و دشمنان با تبلیغات دروغین تلاش میکنند این حقیقت را وارونه جلوه دهند.
حیدری بیان کرد: مراسم تشییع رهبر شهید، جلوهای از اراده، ایمان و وفاداری مردم خواهد بود و ملت ایران در این آیین عظیم، پیوند عمیق خود با آرمانهای انقلاب و رهبری را به نمایش خواهند گذاشت.
وی گفت: مردم در این روزها با حضور گسترده خود، آخرین وداع با رهبر شهید را رقم خواهند زد و این حضور پاسخی روشن به تبلیغات دشمنان خواهد بود.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم تأکید کرد: انعکاس صحیح این رویداد تاریخی وظیفه مهم رسانهها است و هرگونه کوتاهی در بازتاب واقعی حضور مردم، جبرانناپذیر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه برگزارکنندگان بر آن است که آنچه مردم در این مراسم خلق میکنند، به شکلی دقیق و شایسته به افکار عمومی داخلی و جهانی منتقل شود.
حیدری با اشاره به تمهیدات امنیتی گفت: نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و همچنین نیروهای مردمی و بسیج با آمادگی کامل تمامی ابعاد این مراسم را تحت پوشش قرار دادهاند و بر شرایط کاملاً مسلط هستند.
وی افزود: برای کمیتههای مختلف صدها وظیفه تعریف شده و در کنار آن، اعضای کمیتهها نیز بر اساس انگیزه و احساس مسئولیت، دامنه اقدامات خود را توسعه دادهاند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قم تصریح کرد: از نظر امنیتی، انتظامی و نظامی تمامی برنامهریزیهای لازم انجام شده است و اجازه هیچگونه اقدام خرابکارانه یا اخلال در برگزاری این مراسم به دشمن داده نخواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت همدلی سیاسی اظهار کرد: اختلاف دیدگاهها و گرایشهای سیاسی در جامعه امری طبیعی است اما در این مقطع همه جریانها، احزاب، گروهها و صاحبان تریبون باید تمام ظرفیت خود را برای انعکاس شکوه حضور مردم و نمایش وحدت ملی به کار گیرند.
حیدری در پایان گفت: این حضور گسترده، سرمایهای برای اقتدار، تداوم و استمرار نظام اسلامی خواهد بود و همه باید در معرفی این جلوه از وفاداری مردم به بهترین شکل ایفای نقش کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قم تصریح کرد: از نظر امنیتی، انتظامی و نظامی تمامی برنامهریزیهای لازم انجام شده است و اجازه هیچگونه اقدام خرابکارانه یا اخلال در برگزاری این مراسم به دشمن داده نخواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت همدلی سیاسی اظهار کرد: اختلاف دیدگاهها و گرایشهای سیاسی در جامعه امری طبیعی است اما در این مقطع همه جریانها، احزاب، گروهها و صاحبان تریبون باید تمام ظرفیت خود را برای انعکاس شکوه حضور مردم و نمایش وحدت ملی به کار گیرند.
حیدری در پایان گفت: این حضور گسترده، سرمایهای برای اقتدار، تداوم و استمرار نظام اسلامی خواهد بود و همه باید در معرفی این جلوه از وفاداری مردم به بهترین شکل ایفای نقش کنند.
نظر شما