به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان دلفان با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، در سطح حوزه استحفاظی خود موفق به شناسایی و دستگیری ۹ خرده‌فروش مواد مخدر شدند.

کشف ۱۹ کیلو و ۱۳۰ گرم تریاک از متهمان

بر اساس این گزارش، مأموران از متهمان مقدار ۱۹ کیلو و ۱۳۰ گرم ماده مخدر تریاک کشف کردند.

معرفی متهمان به مرجع قضایی

متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

هشدار پلیس درباره عواقب توزیع و فروش مواد مخدر

پلیس لرستان ضمن تأکید بر تداوم مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در زمینه توزیع و فروش مواد مخدر را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

این هشدار در راستای حفظ سلامت جامعه و مبارزه با پدیده شوم اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن صورت می‌گیرد.