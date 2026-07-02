فعالیت اماکن ورزشی دماوند از ۱۳ تا ۱۵ تیر تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارع‌نیا، پیش از ظهر پنجشنبه از تعطیلی فعالیت تمامی اماکن ورزشی دولتی و خصوصی شهرستان دماوند از روز شنبه ۱۳ تیرماه تا پایان روز دوشنبه ۱۵ تیرماه خبر داد.

وی که رئیس اداره ورزش و جوانان دماوند است، اظهار کرد: این تصمیم در راستای اجرای ابلاغیه معاونت امور ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان استان تهران و همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید اتخاذ شده است.

زارع‌نیا افزود: بر اساس بخشنامه ابلاغی، فعالیت تمامی اماکن ورزشی دولتی و خصوصی در این بازه زمانی ممنوع بوده و اجرای دقیق این دستورالعمل برای مدیران اماکن ورزشی الزامی است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای میزبانی از زائران، تصریح کرد: در اجرای دستور فرماندار شهرستان دماوند و با هدف ارائه خدمات شایسته به زائران، ظرفیت‌های اداره ورزش و جوانان در اختیار ستاد شهرستانی قرار گرفته است.

رئیس اداره ورزش و جوانان دماوند ادامه داد: در همین راستا، ۱۱ مجموعه ورزشی شهرستان با آمادگی کامل برای اسکان اضطراری زائران پیش‌بینی شده‌اند تا در صورت نیاز و بنا بر تصمیم ستاد شهرستانی مورد استفاده قرار گیرند.

زارع‌نیا در پایان از مدیران اماکن ورزشی، هیئت‌های ورزشی و ورزشکاران خواست ضمن همکاری با مصوبات ابلاغی، در اجرای برنامه‌های خدمات‌رسانی و پشتیبانی از زائران مشارکت فعال داشته باشند.