پیشوا آماده میزبانی از ۱۰ هزار زائر مراسم وداع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن صفری‌پور، از آمادگی کامل پیشوا برای میزبانی از زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.

وی که فرمانده سپاه ناحیه حضرت جعفربن موسی‌الکاظم (ع) شهرستان پیشوا است، اظهار کرد: با بسیج همه ظرفیت‌های مردمی، جهادی و دستگاه‌های اجرایی، امکان اسکان و پذیرش بیش از ۱۰ هزار نفر از زائران در این شهرستان فراهم شده است.

صفری‌پور افزود: همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، ۱۵ موکب در محورهای اصلی تردد زائران برپا خواهد شد و به‌صورت شبانه‌روزی خدمات رفاهی، فرهنگی و پذیرایی ارائه می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های شهرستان برای میزبانی شایسته از زائران و خدمت‌رسانی مطلوب به شرکت‌کنندگان در این مراسم به کار گرفته شده است.