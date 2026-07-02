پیشوا آماده میزبانی از ۱۰ هزار زائر مراسم وداع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن صفریپور، از آمادگی کامل پیشوا برای میزبانی از زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.
وی که فرمانده سپاه ناحیه حضرت جعفربن موسیالکاظم (ع) شهرستان پیشوا است، اظهار کرد: با بسیج همه ظرفیتهای مردمی، جهادی و دستگاههای اجرایی، امکان اسکان و پذیرش بیش از ۱۰ هزار نفر از زائران در این شهرستان فراهم شده است.
صفریپور افزود: همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، ۱۵ موکب در محورهای اصلی تردد زائران برپا خواهد شد و بهصورت شبانهروزی خدمات رفاهی، فرهنگی و پذیرایی ارائه میکنند.
وی خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیتهای شهرستان برای میزبانی شایسته از زائران و خدمترسانی مطلوب به شرکتکنندگان در این مراسم به کار گرفته شده است.
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