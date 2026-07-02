به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تماس شهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ و اعلام حضور فردی مشکوک به کلاهبرداری در یکی از مناطق شهرستان خرمآباد، مأموران انتظامی بلافاصله به محل اعزام شدند.
کشف ۱۸ قطعه نیمسکه بهار آزادی از متهم
مأموران پس از حضور در محل و انجام بررسیهای اولیه، در بازرسی از متهم موفق به کشف ۱۸ قطعه نیمسکه بهار آزادی شدند.
شگرد کلاهبردار؛ بدلاندازی و فروش سکههای تقلبی
بررسیهای اولیه نشان داد این فرد قصد داشته با شگرد بدلاندازی و فروش سکههای تقلبی، از شهروندان کلاهبرداری کند که با هوشیاری و اقدام بهموقع مأموران انتظامی، پیش از هرگونه اقدام مجرمانه دستگیر شد.
معرفی متهم به مرجع قضایی
متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی به مقر انتظامی منتقل و پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
هشدار پلیس به شهروندان درباره کلاهبرداریهای احتمالی
پلیس لرستان به شهروندان هشدار داد که در معاملات مربوط به طلا و سکه، از مراکز معتبر خریداری کرده و نسبت به اصالت کالا اطمینان حاصل نمایند.
همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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