شهرام احمدپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان قزوین در آستانه یک رویداد عظیم و ملی قرار دارد و در همین راستا جلسات متعددی با محوریت نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار قزوین برای هماهنگی برگزاری مراسم و خدمات‌رسانی به زائران برگزار شده است.

وی افزود: در مجموع هشت کمیته تخصصی برای برنامه‌ریزی اعزام زائران و خدمت‌رسانی به میهمانان استان‌های مختلف تشکیل شده و در روزهای برگزاری مراسم، قزوین به‌عنوان کریدور اصلی ورود به تهران میزبان حجم قابل توجهی از زائران خواهد بود.

معاون استاندار قزوین با اشاره به پیش‌بینی بیش از ۱۲۰ موکب در محورهای مواصلاتی و سطح شهر گفت: این موکب‌ها در کنار خدمات اسکان، تغذیه، بهداشت و درمان، با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و گروه‌های جهادی فعالیت خواهند کرد.

احمدپور تصریح کرد: محور اصلی این رویداد مردمی بودن آن است و در همین راستا از ظرفیت مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها، نمایشگاه بین‌المللی و منازل مسکونی برای اسکان زائران استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: سامانه‌ای برای ثبت‌نام مردمی جهت در اختیار قرار دادن منازل مسکونی به زائران راه‌اندازی شده و همچنین برخی شرکت‌های صنعتی و واحدهای تولیدی نیز برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین با بیان اینکه کمک‌های مردمی در قالب نقدی و غیرنقدی ساماندهی می‌شود، گفت: کمک‌های نقدی از طریق حساب‌های مشخص ستاد پشتیبانی و کمک‌های غیرنقدی نیز از طریق ستاد عتبات عالیات در اختیار موکب‌ها و مجموعه‌های خدمت‌رسان قرار خواهد گرفت.

احمدپور در پایان تأکید کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های مردمی و ظرفیت‌های استان، تلاش می‌شود این رویداد ملی در نهایت نظم، امنیت و شکوه برگزار شود.

