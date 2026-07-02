به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در جلسه مولدسازی داراییهای مازاد دولت در زنجان با اشاره به کفایت قوانین موجود، بر خلاقیت در بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و اختیارات تفویض شده برای تأمین مالی پروژههای نیمهتمام تأکید کرد.
وی با اشاره به کفایت قوانین مولدسازی موجود، از دستگاههایی که متولی اجرای پروژهها هستند خواست از کوتاهترین و دقیقترین مسیر قانونی برای مولدسازی اموال خود اقدام کنند تا از اتلاف منابع و طولانی شدن فرآیند مولدسازی پرهیز شود.
استاندار زنجان با بیان اینکه قوانین موجود تمامی گرههای کور در مسیر پرپیچوخم مولدسازی را مرتفع خواهد کرد، گفت: مطالعه و استفاده از تمامی ظرفیت موجود قوانین مولدسازی و سایر موارد قانونی مرتبط و اختیارات تفویضشده از جانب رئیسجمهور به استانداران میتواند پروژههای نیمهتمام را در کمترین زمان تأمین مالی کرده و به نتیجه نهایی رساند.
خلیل قاسملو نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز در ابتدای این جلسه، گزارشی از عملکرد کارگروه مولدسازی اموال مازاد دولت در استان ارائه کرد.
در ادامه پیشنهادها و راهکارهای قانونی برای تسریع و تسهیل فرآیند مولدسازی داراییهای مازاد دستگاههای اجرایی استان از جمله جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، شرکت آب منطقهای، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش را مطرح کرد که تمامی این پیشنهادها با تأیید استاندار و با رأی اکثریت حاضرین جلسه تصویب و به عنوان مصوبه این جلسه جهت اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد.
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