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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

خلاقیت مدیران، گره‌گشای موانع مولدسازی است

خلاقیت مدیران، گره‌گشای موانع مولدسازی است

زنجان- استاندار زنجان گفت: خلاقیت در به کارگیری ظرفیت‌های قوانین موجود، گره‌گشای موانع مولدسازی در استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در جلسه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت در زنجان با اشاره به کفایت قوانین موجود، بر خلاقیت در بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اختیارات تفویض‌ شده برای تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام تأکید کرد.

وی با اشاره به کفایت قوانین مولدسازی موجود، از دستگاه‌هایی که متولی اجرای پروژه‌ها هستند خواست از کوتاه‌ترین و دقیق‌ترین مسیر قانونی برای مولدسازی اموال خود اقدام کنند تا از اتلاف منابع و طولانی شدن فرآیند مولدسازی پرهیز شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه قوانین موجود تمامی گره‌های کور در مسیر پرپیچ‌وخم مولدسازی را مرتفع خواهد کرد، گفت: مطالعه و استفاده از تمامی ظرفیت موجود قوانین مولدسازی و سایر موارد قانونی مرتبط و اختیارات تفویض‌شده از جانب رئیس‌جمهور به استانداران می‌تواند پروژه‌های نیمه‌تمام را در کمترین زمان تأمین مالی کرده و به نتیجه نهایی رساند.

خلیل قاسملو نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز در ابتدای این جلسه، گزارشی از عملکرد کارگروه مولدسازی اموال مازاد دولت در استان ارائه کرد.

در ادامه پیشنهادها و راهکارهای قانونی برای تسریع و تسهیل فرآیند مولدسازی دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی استان از جمله جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، شرکت آب منطقه‌ای، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش را مطرح کرد که تمامی این پیشنهادها با تأیید استاندار و با رأی اکثریت حاضرین جلسه تصویب و به عنوان مصوبه این جلسه جهت اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.

کد مطلب 6877357

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