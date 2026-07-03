دستور هندوستان به واتس اپ برای توقف ارائه ویژگی«نام کاربری»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام نشان‌دهنده تشدید سخت‌گیری‌ها علیه ناشناس ماندن کاربران در پیام‌رسان‌هاست؛ روندی که پیش‌تر با تلگرام آغاز شده بود.

این پیام رسان متعلق به متا اوایل هفته جاری اعلام کرد عرضه جهانی و مرحله‌ای این قابلیت را آغاز کرده است. قابلیت مذکور به کاربران امکان می‌دهد یک نام کاربری منحصربه‌فرد برای خود انتخاب و بدون نیاز به اشتراک‌گذاری شماره تلفن، با دیگران پیام رد و بدل کنند.

این مداخله، تشدید نظارت هند بر پلتفرم‌های فناوری جهانی است که چند هفته پس از مسدود کردن موقت تلگرام و پس از سال‌ها درگیری با ایلان ماسک بر سر دستور حذف محتوا، صورت می‌گیرد.

مسدود کردن تلگرام تا حدودی به دلیل همان نگرانی‌های مربوط به ناشناس بودن کاربران بود که دولت اکنون با واتس‌اپ مطرح کرده است.

طبق نامه ای که به واتس اپ ارسال شده، این پلتفرم سه روز فرصت داد تا پاسخ دهد و تا زمان پایان رایزنی‌هایش با دولت، ارائه این قابلیت متوقف شده است.

هند با بیش از ۵۰۰ میلیون کاربر، بزرگترین بازار واتس‌اپ است و چنین بن‌بستی پلتفرم را مجبور می‌کند تا با توجه به نگرانی‌های فزاینده در مورد گسترش کنترل دولت بر رسانه‌های اجتماعی، میزان انطباق با این محدودیت‌ها را بسنجد.