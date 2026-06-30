قابلیت جدید واتس اپ برای چت کردن بدون افشای شماره موبایل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، هرچند این ویژگی هم اکنون در دسترس نیست اما واتس اپ در هفته جاری امکان رزرو نام کاربری را فراهم می کند. این پیام رسان متعلق به متا اعلام کرده رزرو نام های کاربری را زودهنگام آغاز کرده زیرا با توجه به آنکه سه میلیارد کاربر دارد، می خواهد به افراد فرصت انتخاب نام کاربری دلخواهشان را بدهد.

فرد برای انتخاب نام کاربری در واتس اپ باید به بخش حساب خود و سپس نام کاربری مراجعه کند. وی می تواند نام کاربری خود را انتخاب کند و در صورتیکه مشابه نداشته باشد، قادر به رزرو آن خواهد بود. علاوه بر آن کاربر می توان از یک تولید کننده نام کاربری داخل اپ استفاده کند.

اگر کاربر بخواهد نام کاربری برای یک سازمان یا کسب وکار و کوچک را ذخیره کند، یا اگر تولید کننده محتوا باشد، واتس اپ به آن اجازه می دهد نام اینستاگرام یا فیس بوک خود را استفاده کند.

فرایند رزرو نام کاربری به طور جهانی ارائه می شود و به محض فعال شدن در یک کشور به کاربرانش در آنجا اطلاع رسانی می کند.

هنگامیکه این ویژگی در ماه های آینده در دسترس قرار گیرد، وقتی فرد برای نخستین بار پیامی به کاربران دیگر و کسب وکارها ارسال می کند، آنها شماره موبایل وی را نمی بییند. همچنین فرد می تواند یک کلید اختیاری تنظیم کند که افراد دیگر با دانستن آن و نام کاربری می توانند به وی پیام ارسال کنند.

طی مرحله رزرو می تواند چهار رقم را به عنوان نام کاربری انتخاب کرد اما هنگامیکه ویژگی نام کاربری ارائه شود، به یک کد حرفی-عددی تبدیل می شود.