به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، واتساپ هم اکنون قابلیت ارسال عکسها، ویدیوها و پیامهای صوتی ناپدیدشونده را ارائه میدهد، اما در حال حاضر بالاخره قابلیت پیام های متنی یک بار مصرف را آزمایش میکند که بسیاری از پیامرسانهای رقیب مدتهاست در اختیار کاربران قرار دادهاند.
طبق گزارش نشریه WABetaInfo، این پیام رسان مشغول آزمایش این قابلیت در جدیدترین نسخه بتای iOS و همچنین یکی از نسخههای پیش ازانتشار اندروید است.
همانطور که در نسخه بتای iOS 26.24.10.16 در پلتفرم TestFlight مشاهده شده، کاربران پس از نوشتن یک پیام میتوانند گزینه جدید«ارسال بهصورت یکبار قابل مشاهده»(Send as view once) را انتخاب کنند. در این حالت، گیرنده تنها یک بار قادر خواهد بود پیام را باز کرده و بخواند و پس از آن، پیام بهطور کامل ناپدید میشود.
علاوه بر این، گیرنده نمیتواند پیام را کپی و باز ارسال کند یا با دیگران به اشتراک بگذارد. واتساپ همچنین برای اطمینان از خصوصی ماندن محتوا، از گرفتن اسکرینشات و ضبط صفحه نمایش نیز جلوگیری خواهد کرد تا پیام فقط برای گیرنده قابل مشاهده باشد.
پیام رسان های دیگر مانند تلگرام، اسنپ چت، اینستاگرام و فیس بوک مسنجر از قبل امکان ارسال پیامهای یکبارمصرف را فراهم کردهاند. کاربران واتساپ تاکنون مجبور بودند از یک راهحل غیرمستقیم استفاده کنند؛ یعنی از متن موردنظر اسکرینشات بگیرند و آن را بهصورت یک تصویر ناپدیدشونده ارسال کنند.
هنوز مشخص نیست این قابلیت چه زمانی بهطور گسترده در اختیار همه کاربران قرار خواهد گرفت، اما با توجه به اینکه اکنون وارد مرحله آزمایش در TestFlight اپل شده است، احتمال دارد عرضه عمومی آن در آینده نزدیک انجام شود.
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