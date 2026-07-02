نشست نظامی سنتکام با مقامات ۱۱ کشور منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، فرماندهی مرکزی نیروهای تروریستی آمریکا موسوم به سنتکام اعلام کرد که برد کوپر فرمانده این نیروها به همراه مقامات نظامی کشورهای اردن، مصر، بحرین، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان، سوریه، امارات و یمن(دولت خودخوانده) یک نشست برگزار کرده است.

در این نشست در خصوص تحولات منطقه و تقویت همکاری های نظامی میان طرف های شرکت کننده رایزنی شده است.

شرکت کنندگان در این نشست بر تعهد خود برای تضمین حرکت آزاد کشتی ها در تنگه هرمز تاکید کردند!

کوپر بدون اشاره به جنگ افروزی های آمریکا در منطقه گفت: ما به حمایت از شرکات منطقه ای خود ادامه می دهیم. همه ما بر تحقق امنیت و ثبات منطقه ای تعهد داریم!

وی بی توجه به شکست آمریکا در حمایت از پایگاه های خود مقابل حملات موشکی و پهپادی ایران مدعی شد: آمریکا و شرکت منطقه ای این کشور بیشترین و بزرگترین سامانه های دفاع موشکی و هوایی در جهان را در منطقه اداره می کنند. طی ماه ژانویه گذشته سنتکام و کشورهای منطقه یک شبکه هماهنگی جدید برای دفاع هوایی در منطقه و تبادل اطلاعات و هشدارها را ایجاد کردند.