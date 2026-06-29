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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹

محورهای رایزنی فرمانده سنتکام با فرمانده ارتش لبنان

محورهای رایزنی فرمانده سنتکام با فرمانده ارتش لبنان

فرمانده ارتش لبنان در دیدار فرمانده سنتکام، آخرین تحولات لبنان و منطقه و اهمیت موفقیت‌آمیز بودن سازوکار اجرای پیوست امنیتی در توافق چارچوبی را مورد رایزنی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رودولف هیکل فرمانده ارتش لبنان در دفتر خود از برد کوپر فرمانده سنتکام استقبال کرد.

در این دیدار آخرین تحولات لبنان و منطقه و اهمیت موفقیت‌آمیز بودن سازوکار اجرای پیوست امنیتی در توافق چارچوبی و راه‌های تقویت همکاری در آینده مورد بررسی قرار گرفت.

این مقام لبنانی از حمایت آمریکا قدردانی و بر ضرورت تداوم همکاری میان دو ارتش در راستای حفظ امنیت لبنان و ثبات آن تاکید کرد.

این در حالی است که پیش از این منابع لبنانی اعلام کرده بودند که کوپر برای دیدار با جوزف عون رئیس جمهور لبنان وارد کاخ بعبدا شده است.

سفر فرمانده سنتکام در حالی است که دولت غربگرای لبنان با همسویی رژیم صهیونیستی و آمریکا به دنبال خلع سلاح حزب الله است.

کد مطلب 6874559

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