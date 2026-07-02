تشییع باشکوه رهبر شهید پاسخی قاطع به بدخواهان است

محمد طلا مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر با دعوت از مردم برای حضور در مراسم تشییع حضرت آیتالله سید علی خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: ملت ایران در مقاطع حساس تاریخ همواره با وحدت و همدلی از آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کردهاند و این مراسم نیز صحنهای ماندگار از انسجام و وفاداری مردم خواهد بود.
وی گفت: حضور پرشور مردم در آیین تشییع رهبر شهید، قدردانی از سالها مجاهدت و مدیریت حکیمانه ایشان در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت کشور است و این حضور، پیام روشنی به دشمنان خواهد داد که ملت ایران از آرمانهای خود عقبنشینی نخواهد کرد.
وی افزود: مردم متدین و انقلابی خوزستان همواره در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی پیشگام بودهاند و اطمینان دارم این بار نیز با حضوری باشکوه، عشق و ارادت خود را به رهبر شهید انقلاب اسلامی به نمایش خواهند گذاشت.
نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی در عرصههای مختلف، نتیجه سالها مجاهدت، آیندهنگری و تأکید رهبر شهید بر اتکا به توان داخلی و ظرفیتهای ملت ایران است.
وی تصریح کرد: مراسم تشییع رهبر شهید، تجدید میثاق ملت ایران با مسیر استقلال، عزت و مقاومت است و حضور میلیونی مردم، این حقیقت را بار دیگر به جهانیان اثبات خواهد کرد.
مظلومی بیان کرد: از همه مردم ایران، به ویژه مردم خوزستان و شهرستان بهبهان، دعوت میکنم با حضور در این مراسم تاریخی، قدردان خدمات رهبر شهید انقلاب اسلامی باشند و وحدت و همبستگی ملی را به نمایش بگذارند.
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