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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

حضور در تشییع قائد شهید پاسداشت نیم قرن مجاهدت ایشان است

حضور در تشییع قائد شهید پاسداشت نیم قرن مجاهدت ایشان است

اهواز - نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس گفت: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع قائد شهید انقلاب اسلامی، قدردانی از نیم قرن مجاهدت آیت الله خامنه ای در تثبیت اقتدار انقلاب اسلامی است.

محمد کعب عمیر در گفتگو با خبرنگار مهر با دعوت از مردم برای حضور در مراسم تشییع حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: این مراسم تاریخی بی شک جلوه‌ای از وحدت، انسجام و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

وی گفت: از همه مردم، اقشار مختلف و گروه‌های گوناگون دعوت می‌کنیم با حضور پرشور خود در این مراسم، از نیم قرن مجاهدت، ایثار و خدمات رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسیر عزت، اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی قدردانی کنند.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی از محبوبیت ویژه‌ای در میان مردم خوزستان برخوردار بودند و یقین داریم مردم استان همانند همیشه با حضوری گسترده و باشکوه در مراسم تشییع ایشان شرکت خواهند کرد.

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مراسم تشییع قائد شهید تجدید بیعت ملت ایران با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأکید بر استمرار مسیر عزت، استقلال و مقاومت است.

وی تصریح کرد: آیت‌الله خامنه‌ای با اندیشه‌های بلند و راهبردی خود، پایه‌های ایران مقتدر را مستحکم کرد و دستاوردهای این نگاه در ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر قدرت‌های سلطه‌گر به خصوص در جنگ تحمیلی سوم، برای جهانیان آشکار شده است.

کعب عمیر بیان کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم، پیام وحدت، اقتدار و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به جهانیان مخابره خواهد کرد و برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی رقم خواهد زد.

کد مطلب 6877261

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