دعوت ستاد مبارزه با مواد مخدر برای حضور در تشییع باشکوه «امام شهید»

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مبارزه با موادمخدر در پیامی از عموم ملت شریف ایران اسلامی برای حضور در مراسم وداع و تشییع تاریخی و باشکوه شهید امت، حضرت امام خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) دعوت به عمل آورد:
در این پیام آمده است:
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»
شهادت مظلومانه و پرافتخار قائد حکیم امت اسلام، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنهای (رضوانالله تعالی علیه)، به دست شقیترین دشمنان اسلام و انسانیت، ضایعهای سترگ و جبرانناپذیر برای امت اسلامی، ملت سرافراز ایران و همه آزادگان جهان است.
آن عبد صالح الهی، پس از عمری مجاهدت خالصانه، هدایت حکیمانه، دفاع از عزت اسلام، صیانت از استقلال ایران اسلامی و حمایت بیدریغ از مظلومان عالم، سرانجام به آرزوی دیرینه خویش، یعنی شهادت در راه خدا، نائل آمد و نام خود را در بلندای تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی جاودانه ساخت.
امروز، ملت بزرگ ایران در حالی پیکر مطهر رهبر شهید خود را بر دوش خواهد گرفت که با این حضور عظیم، نه تنها با آرمانهای بلند آن امام شهید تجدید بیعت میکند، بلکه پیام روشن اقتدار، وحدت، استقامت و شکستناپذیری ملت ایران را به جهانیان و بدخواهان این مرز و بوم مخابره خواهد کرد. بیتردید، خون پاک این شهید بزرگ، درخت تنومند انقلاب اسلامی را استوارتر، جبهه مقاومت را مقتدرتر و مسیر عزت و استقلال ایران اسلامی را پرصلابتتر از گذشته خواهد ساخت.
ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعلام میدارد که مسئولان ارشد، معاونین، مدیران و کارکنان این ستاد، همگام با اقشار مختلف مردم، با حضوری گسترده، پرشور و حماسی در مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام شرکت خواهند کرد تا بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای اسلام ناب محمدی(ص)، انقلاب اسلامی، ولایت و خون پاک شهیدان اعلام کنند.
از عموم ملت شریف، مؤمن، انقلابی و قدرشناس ایران اسلامی نیز دعوت میشود با حضور باشکوه، دشمنشکن و تاریخی خود در این آیین عظیم، حماسهای ماندگار از وحدت ملی، بصیرت، وفاداری و ایستادگی خلق کرده و با بدرقهای در شأن این رهبر شهید، نشان دهند که راه نورانی ولایت، مقاومت، عزت و استقلال، با شهادت مردان الهی متوقف نخواهد شد و پرچم پرافتخار انقلاب اسلامی، به فضل الهی، برافراشتهتر از همیشه در اهتزاز خواهد ماند.
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