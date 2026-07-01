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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

تشییع میلیونی قائد شهید تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی است

تشییع میلیونی قائد شهید تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی است

اهواز - نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب و نمایش وحدت و اقتدار ملت ایران خواهد بود.

محمد امیر در گفتگو با خبرنگار مهر با دعوت از آحاد مردم برای حضور در مراسم تشییع حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: مراسم تشییع این شخصیت بی‌بدیل انقلاب اسلامی، نمادی از همبستگی ملی و تجدید میثاق ملت ایران با آرمان‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

وی گفت: همه اقشار مردم، گروه‌ها و جریان‌های مختلف را به حضور پرشور در این مراسم دعوت می‌کنیم تا قدردان نزدیک به نیم قرن مجاهدت، ایستادگی و خدمات رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسیر عزت، اقتدار و پیشرفت ایران باشیم.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی افزود: آیت‌الله خامنه‌ای از جایگاه ویژه‌ای در میان مردم خوزستان برخوردار بودند و بدون تردید مردم این استان همانند همیشه با حضوری گسترده و باشکوه در مراسم تشییع ایشان شرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: این حضور میلیونی، پیام روشنی از انسجام ملت ایران به جهانیان مخابره خواهد کرد و نشان می‌دهد که مردم همچنان بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسیر عزت و استقلال کشور پایبند هستند.

امیر تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی با اندیشه‌های راهبردی خود، مسیر اقتدار ایران را ترسیم کردند و امروز آثار آن در توانمندی و ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر قدرت‌های بزرگ جهان به خوبی نمایان است.

وی بیان کرد: حضور در مراسم تشییع رهبر شهید، ادای دین به سال‌ها مجاهدت و فداکاری ایشان و تجدید عهد با آرمان‌هایی است که عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی بر پایه آن شکل گرفته است.

کد مطلب 6876370

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