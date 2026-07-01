محمد امیر در گفتگو با خبرنگار مهر با دعوت از آحاد مردم برای حضور در مراسم تشییع حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: مراسم تشییع این شخصیت بی‌بدیل انقلاب اسلامی، نمادی از همبستگی ملی و تجدید میثاق ملت ایران با آرمان‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

وی گفت: همه اقشار مردم، گروه‌ها و جریان‌های مختلف را به حضور پرشور در این مراسم دعوت می‌کنیم تا قدردان نزدیک به نیم قرن مجاهدت، ایستادگی و خدمات رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسیر عزت، اقتدار و پیشرفت ایران باشیم.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی افزود: آیت‌الله خامنه‌ای از جایگاه ویژه‌ای در میان مردم خوزستان برخوردار بودند و بدون تردید مردم این استان همانند همیشه با حضوری گسترده و باشکوه در مراسم تشییع ایشان شرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: این حضور میلیونی، پیام روشنی از انسجام ملت ایران به جهانیان مخابره خواهد کرد و نشان می‌دهد که مردم همچنان بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسیر عزت و استقلال کشور پایبند هستند.

امیر تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی با اندیشه‌های راهبردی خود، مسیر اقتدار ایران را ترسیم کردند و امروز آثار آن در توانمندی و ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر قدرت‌های بزرگ جهان به خوبی نمایان است.

وی بیان کرد: حضور در مراسم تشییع رهبر شهید، ادای دین به سال‌ها مجاهدت و فداکاری ایشان و تجدید عهد با آرمان‌هایی است که عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی بر پایه آن شکل گرفته است.