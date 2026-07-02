تمهیدات ترافیکی پلیس راه اصفهان برای اعزام زائران تشییع رهبر شهید 

سرهنگ علی‌رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس، پیش‌بینی می‌شود حجم گسترده‌ای از زائران از نقاط مختلف کشور عازم این شهرها شوند که بخشی از این ترددها از محورهای مواصلاتی استان اصفهان انجام خواهد شد.

وی افزود: با توجه به موقعیت راهبردی استان اصفهان و عبور زائران استان‌های جنوبی و شرقی از مسیرهای این استان، از روز جمعه افزایش محسوس تردد به‌ویژه در محورهای شمالی، جنوبی و شرقی پیش‌بینی شده و تمامی نیروهای پلیس راه با آمادگی کامل در جاده‌ها مستقر خواهند بود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به تمهیدات مربوط به مراسم تهران گفت: طبق هماهنگی‌های انجام‌شده، ۱۴ پارکینگ در مبادی ورودی تهران برای استقرار خودروهای زائران در نظر گرفته شده است. هم‌استانی‌هایی که از آزادراه اصفهان–کاشان–تهران تردد می‌کنند، می‌توانند از پارکینگ‌های شماره ۷ و ۸ در ضلع غربی حرم مطهر امام خمینی(ره) استفاده کرده و برای حضور در مراسم از مترو و ناوگان حمل‌ونقل عمومی بهره بگیرند.

وی درباره مراسم شهر قم نیز بیان کرد: زائرانی که از مسیر آزادراه اصفهان–کاشان به سمت قم حرکت می‌کنند، در کیلومتر ۷۰ آزادراه قم–کاشان و در تقاطع غیرهمسطح امیرکبیر از آزادراه خارج شده و از طریق جاده قدیم کاشان–قم به سمت پارکینگ‌های تعیین‌شده هدایت خواهند شد. همچنین رانندگانی که از محور میمه–دلیجان عازم قم هستند، باید از مسیر نیزار وارد شهرک پردیسان شده و خودروهای خود را در پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده در بلوار امام صادق(ع) مستقر کنند.

سرهنگ میرزایی با اشاره به اعمال محدودیت‌های ترافیکی تصریح کرد: تردد انواع کامیون، کامیونت و تریلر به‌جز خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۴ روز دوشنبه تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه در محورهای منتهی به استان قم ممنوع خواهد بود.

وی ادامه داد: رانندگانی که از استان‌های جنوبی و غربی قصد عزیمت به تهران را دارند، مسیر آزادراه سلفچگان–ساوه–تهران را انتخاب کنند و خودروهایی که از آزادراه قم–کاشان به سمت تهران حرکت می‌کنند نیز از آزادراه قم–گرمسار تردد داشته باشند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی خاطرنشان کرد: زائران پیش از آغاز سفر از سلامت فنی وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کنند، با استراحت کافی حرکت کرده و در طول مسیر هر دو ساعت رانندگی دست‌کم ۱۵ دقیقه توقف داشته باشند. همچنین از سرعت و سبقت غیرمجاز، تغییر مسیر ناگهانی و بی‌توجهی به فاصله طولی پرهیز کنند تا سفری ایمن رقم بخورد.

وی توصیه کرد زائران هنگام پارک خودرو در محل‌های تعیین‌شده، موقعیت مکانی آن را ثبت کنند تا پس از پایان مراسم بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن خودروی خود را یافته و بازگشت ایمنی به مقصد داشته باشند.