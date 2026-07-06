احداث ۴۵ پارکینگ اضطراری در محورهای مواصلاتی قم برای تردد زائران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن کلهری ظهر دوشنبه در تشریح جزئیات اقدامات این ادارهکل برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با اشاره به پیشبینی حضور پرشور و میلیونی زائران در قم اظهار کرد: با توجه به طول مسیرهای منتهی به استان و شرایط آبوهوایی گرم، ضرورت ایجاد ایستگاههای استراحت و پارکینگهای اضطراری برای زائران و تشییعکنندگان دوچندان شده است. در همین راستا، ۴۵ پارکینگ اضطراری در محورهای مواصلاتی استان احداث و تجهیز شده است تا زائران بتوانند با سهولت و ایمنی بیشتری در این مراسم حضور یابند.
وی به اجرای طرح سراسری «راه بخشنده» در کریدورهای مهم استان اشاره کرد و افزود: در این طرح عملیاتی، با هدف کاهش خطرات احتمالی و ارتقای ضریب ایمنی، اصلاح شیب شیروانی و آرامسازی حریم جادهها در اولویت قرار گرفت. طی این عملیات، بیش از ۵۵۰ شاخه گاردریل و پایه در طول محورهای مواصلاتی قم-سلفچگان و دلیجان-سلفچگان جمعآوری و ایمنسازی شده است.
مدیرکل راهداری قم همچنین از اجرای عملیات ویژه در آزادراه پرتردد قم-تهران خبر داد و تصریح کرد: بازسازی و انتظام مجدد نیوجرسیهای رفوژ این آزادراه در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به اینکه این عملیات بدون ایجاد محدودیت ترافیکی و انسداد مسیر انجام میشود، از تمامی رانندگان درخواست داریم ضمن رعایت کامل نکات ایمنی و هشدارهای ترافیکی، همکاری لازم را با نیروهای اجرایی و راهداران داشته باشند.
کلهری در ادامه به اقدامات تکمیلی جهت تسهیل تردد در ایام برگزاری مراسم اشاره کرد و گفت: لکهگیری هندسی سطوح آسفالتی، شانه سازی محورها، خطکشیهای ترافیکی و تعمیر یا نصب تابلوهای راهنمای مسیر، از دیگر اقدامات اساسی بوده که به همت راهداران سختکوش استان انجام شده است و همچنین ۱۰ باب راهدارخانه در محورهای مختلف تجهیز شدهاند که آماده ارائه خدمات رفاهی و بهداشتی، شامل فضای استراحت، نمازخانه و آب شرب به زائران و عاشقان رهبر شهید هستند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به همافزایی با سایر دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: در راستای پشتیبانی از ستاد برگزاری مراسم تشییع، هفت دستگاه ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین این ادارهکل به همراه اپراتورهای متخصص، جهت آمادهسازی، تسطیح و بهسازی مسیرهای تشییع در سطح شهرستان قم در اختیار ستاد اجرایی مراسم قرار گرفته است.
گفتنی است، طبق برنامهریزیهای نهایی صورتگرفته، مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی روز سهشنبه ۱۶ تیرماه از مبدأ مسجد مقدس جمکران آغاز شده و به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) ادامه خواهد یافت و تمامی نیروهای راهداری تا پایان مراسم در آمادهباش کامل برای تسهیل تردد قرار دارند.
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