به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم که در سالن کرامت استانداری برگزار شد، با تسلیت شهادت رهبر شهید، فرماندهان نظامی و انتظامی، دانشمندان، کودکان مظلوم و دیگر شهدای جنایات اخیر، اظهار کرد: این ضایعه بزرگ را به ملت ایران، خانواده‌های معظم شهدا و امت اسلامی تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای همه شهدای والامقام، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی مسئلت دارم.



وی با اشاره به جایگاه والای شهید در آموزه‌های قرآن کریم افزود: فرهنگ اسلام، شهادت را پایان زندگی نمی‌داند، بلکه آغاز حیاتی برتر و جاودانه معرفی می‌کند و همین نگاه، حقیقت جایگاه شهید را از منظر معارف الهی تبیین کرده است.



امام جمعه قم ادامه داد: خداوند متعال در آیه ۱۶۹ سوره مبارکه آل‌عمران تصریح می‌کند که شهیدان زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند و این حیات، حیاتی برزخی و سرشار از نعمت‌های الهی است که حقیقت آن فراتر از درک انسان در عالم مادی قرار دارد.



وی خاطرنشان کرد: همچنین در آیه ۱۵۴ سوره مبارکه بقره نیز خداوند مؤمنان را از به کار بردن تعبیر «مرده» درباره شهدا نهی کرده و این آیات، ادب دینی و شیوه صحیح نگاه به مقام شهید را برای جامعه اسلامی ترسیم می‌کند.



دشمن پیوند مردم با ولایت را هدف گرفته است



تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) با اشاره به اهداف دشمنان در اقدامات اخیر گفت: دشمنان به خوبی دریافته‌اند که رمز اقتدار جمهوری اسلامی، پیوند عمیق مردم با ولایت و نظام اسلامی است و به همین دلیل تلاش کردند با هدف قرار دادن رهبر بزرگ، فرماندهان، دانشمندان، مسئولان و حتی کودکان مظلوم، این پیوند را تضعیف کنند.



وی افزود: هدف اصلی دشمن ایجاد رعب، ناامیدی و فاصله انداختن میان مردم و نظام اسلامی بود، اما ملت ایران با بصیرت، آگاهی و حضور در صحنه، این نقشه را ناکام گذاشتند.



سعیدی بیان کرد: مردم ایران بار دیگر نشان دادند که در برابر تهدید، ترور و جنایت نه تنها عقب‌نشینی نمی‌کنند، بلکه با انسجام و استقامت بیشتری از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع خواهند کرد.



وی با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اظهار کرد: پاسخ قاطع و مقتدرانه نیروهای مسلح، دشمنان را با شکست محاسباتی و سردرگمی روبه‌رو کرد و مواضع و رفتارهای آنان نیز گواه روشنی بر ناکامی در برابر اراده ملت ایران است.



تشییع گسترده رهبر شهید نمایش وفاداری ملت به ولایت است



امام جمعه قم با تأکید بر اهمیت مراسم تشییع رهبر شهید گفت: این آیین، صرفاً یک مراسم تشییع و بدرقه نیست، بلکه جلوه‌ای از تجدید میثاق ملت ایران با ولایت، انقلاب اسلامی و آرمان‌های شهدا محسوب می‌شود.



وی افزود: هر گام مردم در این مراسم، اعلام وفاداری دوباره به نظام اسلامی و رأیی مجدد به مسیر انقلاب و مقاومت خواهد بود و این حضور، پیام روشنی برای دوستان و دشمنان جمهوری اسلامی به همراه دارد.



سعیدی خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش دارند اراده ملت ایران را متزلزل نشان دهند، اما حضور گسترده مردم در چنین صحنه‌هایی، حقیقت انسجام و استواری ملت را به نمایش می‌گذارد.



ملت ایران راه شهدا را ادامه خواهد داد



تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) با اشاره به فرهنگ عاشورا تصریح کرد: ملت ایران در پرتو محبت اهل‌بیت (ع) و با الهام از مکتب سیدالشهدا (ع)، مسیر عزت، مقاومت و ایثار را ادامه خواهند داد.



وی افزود: فرهنگ عاشورا همواره الهام‌بخش ملت ایران در مقابله با ظلم و استکبار بوده و این سرمایه عظیم معنوی، مسیر آینده انقلاب اسلامی را نیز روشن خواهد ساخت.



سعیدی در پایان تأکید کرد: ملت ایران تا تحقق وعده الهی و پیروزی نهایی جبهه حق بر جبهه استکبار، با حفظ وحدت، بصیرت و تبعیت از ولایت، راه شهدا را با استقامت ادامه خواهند داد.