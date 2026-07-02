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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

مسئول عراقی: میلیون‌ها نفر در مراسم تشییع رهبر شهید ایران شرکت می‌کنند

مسئول عراقی: میلیون‌ها نفر در مراسم تشییع رهبر شهید ایران شرکت می‌کنند

سخنگوی کمیته عالی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در عراق از جزئیات برگزاری این مراسم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حشد شعبی، سعد معن سخنگوی کمیته عالی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در عراق تاکید کرد: این کشور روز سه شنبه آتی پیکر این شهید بزرگوار را تحیول خواهد گرفت و مراسم تشییع مردمی روز چهارشنبه ساعت شش صبح به وقت محلی در استان نجف اشرف برگزار خواهد شد.

وی در ادامه افزود: مسیر برگزاری مراسم در نجف اشرف از پل الکوفه به سمت پل ثوره العشرین و با عبور از میدان الصدرین خواهد بود. پیش بینی ها حاکی از مشارکت میلیونی در این مراسم است.

معن بیان کرد: در ادامه، مراسم در استان کربلای معلی رأس ساعت چهار عصر به وقت محلی از خیابان شهید ابومهدی المهندس به سمت تقاطع سید جوده، خیابان المحافظه و المحکمه تا مرقد مطهر امام حسین(ع) و حضرت ابالفضل العباس(ع) برگزار می شود.

کد مطلب 6877411

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