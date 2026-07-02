به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حشد شعبی، سعد معن سخنگوی کمیته عالی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در عراق تاکید کرد: این کشور روز سه شنبه آتی پیکر این شهید بزرگوار را تحیول خواهد گرفت و مراسم تشییع مردمی روز چهارشنبه ساعت شش صبح به وقت محلی در استان نجف اشرف برگزار خواهد شد.

وی در ادامه افزود: مسیر برگزاری مراسم در نجف اشرف از پل الکوفه به سمت پل ثوره العشرین و با عبور از میدان الصدرین خواهد بود. پیش بینی ها حاکی از مشارکت میلیونی در این مراسم است.

معن بیان کرد: در ادامه، مراسم در استان کربلای معلی رأس ساعت چهار عصر به وقت محلی از خیابان شهید ابومهدی المهندس به سمت تقاطع سید جوده، خیابان المحافظه و المحکمه تا مرقد مطهر امام حسین(ع) و حضرت ابالفضل العباس(ع) برگزار می شود.