به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی در خطبههای این هفته نماز جمعه بندرخمیر، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با اشاره به آیات سوره مبارکه فتح، اظهار کرد: وعده الهی بر پیروزی مؤمنان قطعی است، اما تحقق این وعده نیازمند ایمان، عمل صالح، تبعیت از دستورات الهی و قرار گرفتن در مسیر ولایت است.
وی با استناد به آیات سوره فتح، مهمترین ویژگیهای ولی خدا را «نظارت»، «هدایت» و «امیدآفرینی» برشمرد و افزود: بر اساس آموزههای قرآن کریم، ولی خدا وظیفه دارد بر همه شئون جامعه اسلامی نظارت داشته باشد، جامعه را از انحرافات حفظ کند و همواره افقهای روشن آینده را پیش روی امت اسلامی ترسیم کند.
امام جمعه بندرخمیر تصریح کرد: جایگاه ولیفقیه محدود به حوزهای خاص نیست، بلکه هدایت همه عرصههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اسلامی را در بر میگیرد و محور وحدت، انسجام و حرکت امت اسلامی به شمار میرود.
وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره جایگاه ولایتفقیه گفت: نباید جایگاه ولیفقیه را ذیل قوانین عادی یا قانون اساسی تعریف کرد، بلکه از منظر اعتقادی، قانون نیز باید در چارچوب ولایت و آموزههای دینی معنا پیدا کند و فصلالخطاب در مسائل اساسی کشور، نظر ولیفقیه است.
صالحی تأکید کرد: دشمنان انقلاب اسلامی به خوبی دریافتهاند که رمز اقتدار جمهوری اسلامی، جایگاه ولایتفقیه و انسجام مردم حول این محور است؛ از همین رو تلاش میکنند با ایجاد اختلاف و شبهه، این جایگاه را تضعیف کنند، اما ملت ایران همواره نشان دادهاند که در دفاع از ولایت و ارزشهای انقلاب ثابتقدم هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت «رهبر شهید» و برگزاری آیین تشییع پیکر وی، این واقعه را یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ معاصر جهان اسلام توصیف کرد و گفت: حضور گسترده مردم در این مراسم، تنها شرکت در یک آیین تشییع نیست، بلکه تجدید بیعت با ولایت، آرمانهای انقلاب اسلامی و مسیر مقاومت است.
امام جمعه بندرخمیر با دعوت از مردم برای حضور در این مراسم افزود: این حضور میتواند نمایش وحدت، همبستگی ملی و اقتدار نرم جمهوری اسلامی باشد و پیام روشنی به دشمنان مخابره کند که ملت ایران همچنان پایبند به آرمانهای انقلاب و ولایت هستند.
وی خاطرنشان کرد: حضور باشکوه مردم در این مراسم، نقشه دشمنان برای ایجاد شکاف میان مردم و نظام را خنثی خواهد کرد و پشتوانهای ارزشمند برای امنیت، اقتدار و استمرار مسیر انقلاب اسلامی خواهد بود.
صالحی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج)، سلامتی رهبر معظم انقلاب، موفقیت رزمندگان اسلام و عزت و سربلندی نظام جمهوری اسلامی، از خداوند متعال خواست ملت ایران را در مسیر دفاع از اسلام، انقلاب و ولایت ثابتقدم بدارد.
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