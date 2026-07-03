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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

امام جمعه بندرخمیر: ولی‌فقیه محور وحدت و فصل‌الخطاب نظام اسلامی است

امام جمعه بندرخمیر: ولی‌فقیه محور وحدت و فصل‌الخطاب نظام اسلامی است

بندرعباس- امام جمعه شهرستان بندرخمیر، با تأکید بر جایگاه ولی‌فقیه در نظام اسلامی گفت: محور وحدت امت اسلامی، ولایت است و همه ارکان نظام مشروعیت خود را در چارچوب تبعیت از ولایت‌فقیه می‌یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بندرخمیر، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با اشاره به آیات سوره مبارکه فتح، اظهار کرد: وعده الهی بر پیروزی مؤمنان قطعی است، اما تحقق این وعده نیازمند ایمان، عمل صالح، تبعیت از دستورات الهی و قرار گرفتن در مسیر ولایت است.

وی با استناد به آیات سوره فتح، مهم‌ترین ویژگی‌های ولی خدا را «نظارت»، «هدایت» و «امیدآفرینی» برشمرد و افزود: بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، ولی خدا وظیفه دارد بر همه شئون جامعه اسلامی نظارت داشته باشد، جامعه را از انحرافات حفظ کند و همواره افق‌های روشن آینده را پیش روی امت اسلامی ترسیم کند.

امام جمعه بندرخمیر تصریح کرد: جایگاه ولی‌فقیه محدود به حوزه‌ای خاص نیست، بلکه هدایت همه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اسلامی را در بر می‌گیرد و محور وحدت، انسجام و حرکت امت اسلامی به شمار می‌رود.

وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره جایگاه ولایت‌فقیه گفت: نباید جایگاه ولی‌فقیه را ذیل قوانین عادی یا قانون اساسی تعریف کرد، بلکه از منظر اعتقادی، قانون نیز باید در چارچوب ولایت و آموزه‌های دینی معنا پیدا کند و فصل‌الخطاب در مسائل اساسی کشور، نظر ولی‌فقیه است.

صالحی تأکید کرد: دشمنان انقلاب اسلامی به خوبی دریافته‌اند که رمز اقتدار جمهوری اسلامی، جایگاه ولایت‌فقیه و انسجام مردم حول این محور است؛ از همین رو تلاش می‌کنند با ایجاد اختلاف و شبهه، این جایگاه را تضعیف کنند، اما ملت ایران همواره نشان داده‌اند که در دفاع از ولایت و ارزش‌های انقلاب ثابت‌قدم هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت «رهبر شهید» و برگزاری آیین تشییع پیکر وی، این واقعه را یکی از مهم‌ترین رخدادهای تاریخ معاصر جهان اسلام توصیف کرد و گفت: حضور گسترده مردم در این مراسم، تنها شرکت در یک آیین تشییع نیست، بلکه تجدید بیعت با ولایت، آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسیر مقاومت است.

امام جمعه بندرخمیر با دعوت از مردم برای حضور در این مراسم افزود: این حضور می‌تواند نمایش وحدت، همبستگی ملی و اقتدار نرم جمهوری اسلامی باشد و پیام روشنی به دشمنان مخابره کند که ملت ایران همچنان پایبند به آرمان‌های انقلاب و ولایت هستند.

وی خاطرنشان کرد: حضور باشکوه مردم در این مراسم، نقشه دشمنان برای ایجاد شکاف میان مردم و نظام را خنثی خواهد کرد و پشتوانه‌ای ارزشمند برای امنیت، اقتدار و استمرار مسیر انقلاب اسلامی خواهد بود.

صالحی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج)، سلامتی رهبر معظم انقلاب، موفقیت رزمندگان اسلام و عزت و سربلندی نظام جمهوری اسلامی، از خداوند متعال خواست ملت ایران را در مسیر دفاع از اسلام، انقلاب و ولایت ثابت‌قدم بدارد.

کد مطلب 6878227

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