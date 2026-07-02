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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

سردار ابن‌الرضا: برای بدرقه مردی که تا آخرین لحظه ایستاد، همه می‌آییم

سردار ابن‌الرضا: برای بدرقه مردی که تا آخرین لحظه ایستاد، همه می‌آییم

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: برای بدرقه مردی که حتی تصویر ماندگارِ مشت گره‌کرده‌اش، پیام مقاومت، عزت و تسلیم‌ناپذیری را برای تاریخ به یادگار گذاشت، همه می‌آییم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، نوشت: «برای بدرقه مردی که تا آخرین لحظه، استوار ایستاد؛ مردی که حتی تصویر ماندگارِ مشت گره‌کرده‌اش، پیام مقاومت، عزت و تسلیم‌ناپذیری را برای تاریخ به یادگار گذاشت؛ همه می‌آییم.»

کد مطلب 6877446
زهرا علیدادی

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