به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مجید ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حساب کاربری خود در یکی از شبکههای اجتماعی، نوشت: «برای بدرقه مردی که تا آخرین لحظه، استوار ایستاد؛ مردی که حتی تصویر ماندگارِ مشت گرهکردهاش، پیام مقاومت، عزت و تسلیمناپذیری را برای تاریخ به یادگار گذاشت؛ همه میآییم.»
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: برای بدرقه مردی که حتی تصویر ماندگارِ مشت گرهکردهاش، پیام مقاومت، عزت و تسلیمناپذیری را برای تاریخ به یادگار گذاشت، همه میآییم.
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