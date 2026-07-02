به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم با تشریح برنامههای کارگروه فرهنگی، تبلیغی و رسانهای ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در قم اظهار کرد: هویت اصلی این رویداد، فرهنگی است و همه برنامهریزیها با هدف تبیین این هویت و معرفی ظرفیتهای فرهنگی انقلاب اسلامی انجام شده است.
وی افزود: این مراسم تنها یک آیین تشییع نیست، بلکه فرصتی برای نمایش قدرت نرم جمهوری اسلامی در عرصه بینالمللی و تبیین پیام انقلاب اسلامی در تقابل جبهه حق و باطل به شمار میرود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استاندار قم ادامه داد: در همین راستا، شش کمیته تخصصی ذیل کارگروه فرهنگی، تبلیغی و رسانهای تشکیل شدهاند که هر یک مسئولیت بخشی از مأموریتهای فرهنگی، رسانهای و مردمی این رویداد را بر عهده دارند.
وی خاطرنشان کرد: کمیته ایثارگران، کمیته بانوان، کمیته فضای مجازی و رسانه، کمیته فرهنگی و تبلیغات شهری، کمیته رویدادهای فرهنگی و کمیته مردمی، ساختار اصلی این کارگروه را تشکیل میدهند و هر کدام مأموریتهای مشخصی را دنبال میکنند.
پرتال بدرقه رهبر شهید مرجع اطلاعرسانی خواهد بود
محمودی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی گفت: تمامی مدیران و دستگاههای اجرایی باید اطلاعات مربوط به خدمات، امکانات و مأموریتهای خود را در پرتال ویژه مراسم بارگذاری و بهروزرسانی کنند.
وی افزود: پرتال بدرقه رهبر شهید ایران در قم با هدف اطلاعرسانی جامع به زائران طراحی شده و تمامی خدمات مورد نیاز شرکتکنندگان در این مراسم از طریق این سامانه در دسترس خواهد بود.
معاون استاندار قم تصریح کرد: دستگاههای اجرایی موظف هستند اطلاعات مربوط به حوزه مأموریت خود را حداکثر تا زمان تعیینشده در سامانه ثبت و بهروزرسانی کنند تا زائران بتوانند از خدمات پیشبینی شده بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: این سامانه، محور اصلی اطلاعرسانی به جمعیت میلیونی زائران خواهد بود و تکمیل اطلاعات آن نقش مهمی در تسهیل خدماترسانی ایفا میکند.
محمودی اظهار کرد: به منظور یکپارچهسازی اطلاعرسانی، مجموعهای از پرسشهای پرتکرار مردم درباره مراسم تهیه و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته است.
وی افزود: موضوعاتی همچون زمان و مسیر تشییع، اسکان، ایاب و ذهاب، موکبهای مردمی، دستههای عزاداری، برنامههای وداع، تدفین و خدمات اضطراری از جمله محورهایی است که اطلاعات آن باید از سوی دستگاههای مسئول تکمیل و ارائه شود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استاندار قم خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام، پاسخگویی دقیق، سریع و هماهنگ به نیازهای اطلاعرسانی زائران و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست است.
فعالیتهای فرهنگی پس از مراسم تشییع رهبر شهید ادامه مییابد
محمودی با اشاره به برنامههای فرهنگی پس از برگزاری مراسم گفت: مأموریت کارگروه فرهنگی و رسانهای با پایان آیین تشییع خاتمه نخواهد یافت و بخش مهمی از فعالیتهای این مجموعه پس از مراسم آغاز میشود.
وی افزود: استمرار برنامههای فرهنگی، رسانهای و تبیینی تا چهلم و سالگرد شهادت رهبر شهید در دستور کار قرار دارد و این برنامهها در چارچوب دبیرخانه پیشبینی شده دنبال خواهد شد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استاندار قم در پایان تأکید کرد: همه دستگاهها باید با انجام کامل مأموریتهای فرهنگی و رسانهای خود، در برگزاری باشکوه این رویداد ملی و تبیین پیامهای آن برای افکار عمومی نقشآفرینی کنند.
قم- معاون استاندار قم گفت: کارگروه فرهنگی، تبلیغی و رسانهای تشییع رهبر شهید با بهرهگیری از همه ظرفیتها زمینه نمایش قدرت نرم نظام اسلامی در این رویداد تاریخی را فراهم می سازد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم با تشریح برنامههای کارگروه فرهنگی، تبلیغی و رسانهای ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در قم اظهار کرد: هویت اصلی این رویداد، فرهنگی است و همه برنامهریزیها با هدف تبیین این هویت و معرفی ظرفیتهای فرهنگی انقلاب اسلامی انجام شده است.
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