به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم با تشریح برنامه‌های کارگروه فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در قم اظهار کرد: هویت اصلی این رویداد، فرهنگی است و همه برنامه‌ریزی‌ها با هدف تبیین این هویت و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی انقلاب اسلامی انجام شده است.



وی افزود: این مراسم تنها یک آیین تشییع نیست، بلکه فرصتی برای نمایش قدرت نرم جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی و تبیین پیام انقلاب اسلامی در تقابل جبهه حق و باطل به شمار می‌رود.



معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استاندار قم ادامه داد: در همین راستا، شش کمیته تخصصی ذیل کارگروه فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای تشکیل شده‌اند که هر یک مسئولیت بخشی از مأموریت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و مردمی این رویداد را بر عهده دارند.



وی خاطرنشان کرد: کمیته ایثارگران، کمیته بانوان، کمیته فضای مجازی و رسانه، کمیته فرهنگی و تبلیغات شهری، کمیته رویدادهای فرهنگی و کمیته مردمی، ساختار اصلی این کارگروه را تشکیل می‌دهند و هر کدام مأموریت‌های مشخصی را دنبال می‌کنند.



پرتال بدرقه رهبر شهید مرجع اطلاع‌رسانی خواهد بود



محمودی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی گفت: تمامی مدیران و دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات مربوط به خدمات، امکانات و مأموریت‌های خود را در پرتال ویژه مراسم بارگذاری و به‌روزرسانی کنند.



وی افزود: پرتال بدرقه رهبر شهید ایران در قم با هدف اطلاع‌رسانی جامع به زائران طراحی شده و تمامی خدمات مورد نیاز شرکت‌کنندگان در این مراسم از طریق این سامانه در دسترس خواهد بود.



معاون استاندار قم تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند اطلاعات مربوط به حوزه مأموریت خود را حداکثر تا زمان تعیین‌شده در سامانه ثبت و به‌روزرسانی کنند تا زائران بتوانند از خدمات پیش‌بینی شده بهره‌مند شوند.



وی ادامه داد: این سامانه، محور اصلی اطلاع‌رسانی به جمعیت میلیونی زائران خواهد بود و تکمیل اطلاعات آن نقش مهمی در تسهیل خدمات‌رسانی ایفا می‌کند.



محمودی اظهار کرد: به منظور یکپارچه‌سازی اطلاع‌رسانی، مجموعه‌ای از پرسش‌های پرتکرار مردم درباره مراسم تهیه و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.



وی افزود: موضوعاتی همچون زمان و مسیر تشییع، اسکان، ایاب و ذهاب، موکب‌های مردمی، دسته‌های عزاداری، برنامه‌های وداع، تدفین و خدمات اضطراری از جمله محورهایی است که اطلاعات آن باید از سوی دستگاه‌های مسئول تکمیل و ارائه شود.



معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استاندار قم خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام، پاسخگویی دقیق، سریع و هماهنگ به نیازهای اطلاع‌رسانی زائران و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست است.



فعالیت‌های فرهنگی پس از مراسم تشییع رهبر شهید ادامه می‌یابد



محمودی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی پس از برگزاری مراسم گفت: مأموریت کارگروه فرهنگی و رسانه‌ای با پایان آیین تشییع خاتمه نخواهد یافت و بخش مهمی از فعالیت‌های این مجموعه پس از مراسم آغاز می‌شود.



وی افزود: استمرار برنامه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و تبیینی تا چهلم و سالگرد شهادت رهبر شهید در دستور کار قرار دارد و این برنامه‌ها در چارچوب دبیرخانه پیش‌بینی شده دنبال خواهد شد.



معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استاندار قم در پایان تأکید کرد: همه دستگاه‌ها باید با انجام کامل مأموریت‌های فرهنگی و رسانه‌ای خود، در برگزاری باشکوه این رویداد ملی و تبیین پیام‌های آن برای افکار عمومی نقش‌آفرینی کنند.