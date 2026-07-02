https://mehrnews.com/x3cts2 ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳ کد مطلب 6877493 استانها البرز استانها البرز ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳ اسکان هزاران زائر آقای شهید ایران در موکب متروی محمدشهر کرج کرج _ موکب مترو محمدشهر به پایگاه خدمترسانی به زائرین مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید تبدیل شد. دریافت 18 MB کد مطلب 6877493 کپی شد مطالب مرتبط اولین تصاویر هوایی از پایش مصلی امام خمینی برای مراسم وداع با قائد امت برچسبها محمدشهر آقای شهید ایران تشییع رهبر شهید انقلاب مترو استان البرز وداع با رهبر انقلاب امام جمعه محمدشهر کرج شورای شهر محمدشهر
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