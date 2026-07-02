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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

اسکان هزاران زائر آقای شهید ایران در موکب متروی محمدشهر کرج

اسکان هزاران زائر آقای شهید ایران در موکب متروی محمدشهر کرج

کرج _ موکب مترو محمدشهر به پایگاه خدمت‌رسانی به زائرین مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید تبدیل شد.

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کد مطلب 6877493

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