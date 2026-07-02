به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالله آکره‌یی» نماینده رئیس اقلیم کردستان عراق در ایران اعلام کرد که نیچیروان بارزانی در رأس هیأتی عالی‌رتبه از مقامات اقلیم کردستان، روز جمعه ۱۲ تیرماه (۳ ژوئیه ۲۰۲۶) برای شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران به تهران سفر خواهد کرد.



وی گفت: در پی دعوت رسمی مسعود پزشکیان از مسعود بارزانی، نیچیروان بارزانی و مسرور بارزانی برای حضور در این مراسم، نیچیروان بارزانی به نمایندگی از مسعود بارزانی در تهران حضور خواهد یافت و پیام ویژه وی را نیز به رئیس‌جمهور ایران تسلیم خواهد کرد.



آکره‌یی افزود: رئیس اقلیم کردستان در این سفر با مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف، عباس عراقچی، محمدباقر ذوالقدر و شماری دیگر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه و آخرین مسائل خاورمیانه گفت‌وگو خواهد کرد.



وی هدف اصلی این سفر را شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید ایران عنوان کرد و گفت: نیچیروان بارزانی دیدار خود با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۴۰۳ را دیداری تاریخی می‌داند و همواره از آن به نیکی یاد کرده است.



آکره‌یی همچنین گفت: تقویت روابط تهران و اربیل، بررسی تحولات منطقه و رایزنی درباره مهم‌ترین مسائل خاورمیانه از دیگر محورهای سفر رئیس اقلیم کردستان عراق به تهران خواهد بود.