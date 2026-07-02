به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی کشور تا ساعت ۱۲:۰۰ روز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵، اظهار کرد: هم‌اکنون در مسیر (جنوب به شمال)آزادراه تهران–شمال، حدفاصل تونل‌های ۱۶ تا ۱۸ و همچنین در انتهای تونل البرز، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

وی افزود: در محور کرج–چالوس نیز در مسیر (جنوب به شمال) از محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، همچنین در محور هراز حدفاصل آب‌اسک تا گزنک و محدوده سه‌راهی چلاو، تردد خودروها با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در محور فیروزکوه، محدوده‌های گیلاوند، دماوند و پل سفید، محور بومهن–تهران در محدوده‌های پل بزرگراه بابایی و جاجرود، آزادراه قزوین–کرج در محدوده گلشهر، آزادراه کرج–قزوین حدفاصل گلشهر تا گلدشت و همچنین محور تهران–پاکدشت در محدوده قیامدشت نیز ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

قلی‌نیا با اشاره به شرایط جوی کشور گفت: در برخی محورهای استان‌های یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان، به دلیل وقوع گرد و خاک، کاهش دید افقی وجود دارد و رانندگان لازم است با رعایت فاصله طولی، سرعت مطمئنه و توجه کامل به جلو رانندگی کنند.

وی همچنین از تداوم انسداد برخی محورهای شریانی خبر داد و تصریح کرد: مسیر (شمال به جنوب)محور کرج_چالوس و مسیر (شمال به جنوب) آزادراه تهران_شمال تا اطلاع بعدی مسدود است. همچنین کنارگذر شمالی اراک در هر دو مسیر رفت و برگشت همچنان بسته بوده و تردد از مسیرهای جایگزین انجام می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی اطلاع کسب کرده و ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با صبر و حوصله رانندگی کنند.