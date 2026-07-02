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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

تلفات رانندگی در کرمانشاه ۱۵ درصد کاهش یافت

تلفات رانندگی در کرمانشاه ۱۵ درصد کاهش یافت

کرمانشاه - فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: شمار جان‌باختگان حوادث رانندگی در جاده‌های استان طی سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان از کاهش تلفات رانندگی در جاده‌های استان کرمانشاه طی سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این کاهش حاصل مجموعه‌ای از اقدامات از جمله اصلاح نقاط حادثه‌خیز و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه بوده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه، ۷۰ فقره تصادف فوتی در محورهای استان رخ داده که در نتیجه آن ۸۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: در مدت مشابه سال گذشته ۷۱ تصادف فوتی با ۱۰۰ جان‌باخته ثبت شده بود که بر این اساس، تعداد سوانح فوتی ۱.۴ درصد و شمار جان‌باختگان ۱۵ درصد کاهش یافته است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به تصادفات جرحی نیز گفت: در سه ماهه نخست امسال ۵۹۸ فقره تصادف جرحی در استان به وقوع پیوسته که ۷۸۴ نفر در این حوادث مصدوم شده‌اند.

سردار حاجیان ادامه داد: در مدت مشابه سال گذشته ۶۷۸ تصادف جرحی با ۹۲۰ مصدوم ثبت شده بود که نشان‌دهنده کاهش تعداد تصادفات و مجروحان نسبت به سال گذشته است.

وی همچنین از ثبت یک هزار و ۳۳۲ فقره تصادف خسارتی در سه ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته که یک هزار و ۲۷۲ فقره بوده، حدود پنج درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان مجموع تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی ثبت شده در سه ماهه نخست سال را یک هزار و ۹۹۱ فقره اعلام کرد و گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

کد مطلب 6877513

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