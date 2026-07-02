دختران زیر ۱۸ سال والیبال ایران مغلوب اندونزی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر آسیا ۲۰۲۶ که از روز چهارشنبه دهم تیرماه با میزبانی شهر ناخون راتچاسیما در کشور تایلند آغاز شده است، تا شانزدهم تیرماه به میزبانی این شهر ادامه خواهد داشت.

تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران در دومین دیدار خود در این رقابت‌ها، امروز (پنج‌شنبه ۱۱ تیرماه) به مصاف تیم اندونزی رفت و با نتیجه سه بر صفر مغلوب حریف خود شد. تیم ملی ایران در ست‌های اول، دوم و سوم با امتیازهای ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را به اندونزی واگذار کرد.

در این دیدار، ترکیب تیم ملی ایران شامل آیدا باقرنیا، یکتا کثیری، الینا لطفی‌نیا، سما یحیی‌پور، النا همایونی راد، ثنا نقی‌پور و عسل ولی‌پور بود. سانیا بحری سفیدی، حدیث ارفع رفیعی، ماریا محمدی، ملینا غفرانی، ستایش نصر اصفهانی، تارا شکی و سما یحیی‌پور نیز سایر بازیکنان اعزامی تیم ملی را تشکیل می‌دادند.

تیم ملی نوجوانان دختر ایران که در گروه سوم این رقابت‌ها قرار دارد، پس از شکست در دو دیدار ابتدایی خود مقابل فیلیپین و اندونزی، اکنون در رده چهارم جدول این گروه قرار گرفته است.

در دیگر بازی این گروه، تیم ژاپن نیز با پیروزی سه بر صفر مقابل فیلیپین (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۶ بر ۲۴)، جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد.

ملی‌پوشان نوجوان ایران اکنون آماده می‌شوند تا در آخرین بازی مرحله مقدماتی خود در این رقابت‌ها، از ساعت ۶:۳۰ صبح فردا (جمعه ۱۲ تیرماه) به مصاف تیم ژاپن بروند.

سارا افتخارزاده به عنوان سرپرست، آرش صادقیانی (مشاور فنی)، اکرم قهرمانی (سرمربی)، سمیه خردمند و تهمینه درگذنی (مربیان)، سمیه جماد شرف (بدنساز)، مرضیه نوروزی (آنالیزور)، سیده سایه موسوی (فیزیوتراپ) و نازنین کمالوند (ماسور) تیم ملی نوجوانان دختر را در این مسابقات همراهی می‌کنند.