برتری اسپانیا مقابل اتریش/ لاروخا خط و نشان جام کشید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و اتریش از ساعت ۲۲:۳۰ شامگاه پنجشنبه آغاز شد که این مسابقه با برتری ۳ بر صفر لاروخا به پایان رسید.

اویارزابال (۳۶ و ۸۹) و پدرو پورو (۶۶) برای لاروخا گلزنی کردند.

اسپانیا از همان ابتدای مسابقه مالکیت توپ را در اختیار گرفت و تلاش کرد با استفاده از حرکات لامین یامال و نیکو ویلیامز از جناحین، خط دفاع اتریش را تحت فشار قرار دهد.

در دقیقه ۱۱، لامین یامال پس از برخورد با کنراد لایمر در محوطه جریمه روی زمین افتاد و بازیکنان اسپانیا اعتقاد به خطای پنالتی داشتند، اما داور دستور به ادامه بازی داد. بازبینی تصاویر نیز نشان داد تصمیم داور صحیح بوده و برخورد رخ‌داده برای اعلام پنالتی کافی نبوده است.

در ادامه، اتریش در دقیقه ۱۸ روی یک ضدحمله خطرناک تا آستانه باز کردن دروازه اسپانیا پیش رفت. مارسل سابیتزر با ارسالی دقیق توپ را به تیر دوم فرستاد، اما میشائل گرگوریش تنها چند سانتی‌متر با ضربه سر و گلزنی فاصله داشت و این فرصت از دست رفت.

با وجود اینکه لامین یامال بارها در جریان بازی صاحب توپ شد، ستاره جوان اسپانیا در نیمه نخست نتوانست نمایش همیشگی خود را ارائه دهد و در ثبت دریبل‌های موفق نیز ناکام بود.

فشار حملات اسپانیا سرانجام در دقیقه ۲۹ به ثمر نشست و مارک کوکوریا توپ را وارد دروازه اتریش کرد، اما شادی اسپانیایی‌ها تنها چند ثانیه دوام داشت. داور پس از بررسی صحنه، این گل را به دلیل تخلف در جریان حمله مردود اعلام کرد تا نتیجه همچنان بدون گل باقی بماند.

با این حال، حملات پرتعداد اسپانیا در ادامه سرانجام به نتیجه رسید و لاروخا موفق شد قفل دروازه اتریش را بشکند تا با برتری یک بر صفر راهی رختکن شود؛ برتری‌ای که با توجه به نمایش هجومی شاگردان دلافوئنته، کاملاً شایسته و مطابق جریان مسابقه بود.

نیمه دوم هم کاملا در اختیار اسپانیا بود. آنها ضمن مالکیت مسابقه تمام و کمال در مستطیل سبز،‌تلاش خود را به کار بستند و توانستند با ارائه یک بازی کاملا مدون به دو گل دیگر برسد و چند موقعیت دیگر را هم روی رشادت خط دفاعی اتریش به ثمر نرساند تا تنها سه گل در اندوخته این تیم برای رفتن به مرحله بعدی جام جهانی ۲۰۲۶ باشد.