صعود پرتغال با درخشش رونالدو/ یک پرچم مانع از صعود کرواسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال پرتغال و کرواسی از ساعت ۰۲:۳۰ بامداد جمعه در ورزشگاه تورنتو برگزار شد که این مسابقه با پیروزی ۲ بر یک پرتغال به پایان رسید.

کریس رونالدو (۶۸ - پنالتی) و گونزالو راموس (۴+۹۰) برای پرتغال و اقوام پرشیچ (۵۳) برای کرواسی گلزنی کردند.

نیمه نخست با برتری نسبی پرتغال در مالکیت توپ همراه بود، اما شاگردان روبرتو مارتینس در خلق موقعیت‌های خطرناک چندان موفق ظاهر نشدند. در دقیقه ۱۲، ضربه ایستگاهی کریستیانو رونالدو به دیوار دفاعی کرواسی برخورد کرد و راهی به دروازه پیدا نکرد.

در ادامه، ضربه سر رناتو ویگا در دقیقه ۱۶ از بالای دروازه به بیرون رفت و ارسال خطرناک نونو مندز در دقیقه ۲۳ نیز با دفع مدافعان کرواسی همراه شد. پرتغال در دقیقه ۳۰ روی ارسال ژوائو کانسلو تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما توپ از مقابل برونو فرناندز و رونالدو عبور کرد و از دست رفت.

بهترین فرصت نیمه نخست نیز در وقت‌های تلف‌شده به دست رافائل لیائو رسید، اما ضربه والی این بازیکن با اختلاف زیاد از بالای دروازه به بیرون رفت تا دو تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شوند.

نیمه دوم با جسارت بیشتر دو تیم در حمله کردن به سوی دروازه ها همراه بود تا اینکه کروات ها بر خلاف جریان بازی بتوانند در دقیقه ۵۳ گل نخست مسابقه را توسط ایوان پرشیچ به ثمر برسانند.

در نیمه دوم، ابتدا گل کریستیانو رونالدو به دلیل آفساید مردود اعلام شد، اما در دقیقه ۶۵ داور پس از بازبینی صحنه برخورد مدافع کرواسی با رناتو ویگا، یک ضربه پنالتی به سود پرتغال اعلام کرد.

کریستیانو رونالدو در دقیقه ۶۸ پشت توپ ایستاد و با ضربه‌ای دقیق، گل نخست پرتغال را به ثمر رساند.

کرواسی پس از دریافت گل، برای جبران نتیجه پیش کشید. در دقیقه ۷۵، متئو کواچیچ دو بار از پشت محوطه جریمه شانس خود را امتحان کرد که ضربه نخست او به تیرک دروازه برخورد کرد و شوت دوم را دیوگو کاستا با واکنشی دیدنی مهار کرد.

کرواسی در دقیقه ۸۱ توسط پتار سوچیچ به گل رسید، اما این گل پس از بازبینی تصاویر به دلیل آفساید مردود اعلام شد تا امید کروات‌ها برای بازگشت کمرنگ‌تر شود.

در شرایطی که کرواسی برای زدن گل برتری همه‌جانبه حمله می‌کرد و کریس رونالدو نیز از زمین مسابقه خارج شده بود، پرتغال در چهارمین دقیقه وقت‌های تلف‌شده روی یک ضدحمله سریع کار را تمام کرد. گونسالو راموس با یک ضربه دقیق گل دوم را به ثمر رساند تا صعود پرتغال قطعی شود.

کرواسی در واپسین ثانیه ها توانست گل تساوی را بزند اما داور پس از بازبینی صحنه با استفاده ازVAR آن را رد کرد تا پرتغال به برتری رسیده و یکی از مهیج ترین بازی ها پس از ۲۰ دقیقه وقت اضافی یه پایان برسد.