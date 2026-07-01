تیم ملی والیبال نوجوانان دختر مغلوب فیلیپین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر آسیا ۲۰۲۶ از امروز (چهارشنبه دهم تیر) به میزبانی شهر ناخون راتچاسیما تایلند آغاز شد و با شانزدهم تیرماه پیگیری می شود. تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران در نخستین دیدار این رقابت‌ها از ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح به مصاف فیلیپین رفت و سه بر یک نتیجه را به حریف واگذار کرد.

ملی پوشان نوجوان دختر ایران در ست دوم این دیدار ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسیدند اما در ست‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۸ مغلوب فیلیپین شدند.

در دیگر دیدار همزمان نیز تیم قزاقستان سه بر صفر هنگ کنگ را با امتیازهای ۲۵ بر ۳، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۵ از پیش رو برداشت تا نتیجه ست نخست این دیدار عجیب باشد .

شاگردان اکرم قهرمانی ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه فردا (پنج‌شنبه ۱۱ تیرماه) در دومین مسابقه خود در مرحله مقدماتی به مصاف اندونزی می‌روند.