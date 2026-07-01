  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۶

والیبال قهرمانی آسیا - تایلند

تیم ملی والیبال نوجوانان دختر مغلوب فیلیپین شد

تیم ملی والیبال نوجوانان دختر مغلوب فیلیپین شد

تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران در نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا مغلوب فیلیپین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر آسیا ۲۰۲۶ از امروز (چهارشنبه دهم تیر) به میزبانی شهر ناخون راتچاسیما تایلند آغاز شد و با شانزدهم تیرماه پیگیری می شود. تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران در نخستین دیدار این رقابت‌ها از ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح به مصاف فیلیپین رفت و سه بر یک نتیجه را به حریف واگذار کرد.

ملی پوشان نوجوان دختر ایران در ست دوم این دیدار ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسیدند اما در ست‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۸ مغلوب فیلیپین شدند.

در دیگر دیدار همزمان نیز تیم قزاقستان سه بر صفر هنگ کنگ را با امتیازهای ۲۵ بر ۳، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۵ از پیش رو برداشت تا نتیجه ست نخست این دیدار عجیب باشد .

شاگردان اکرم قهرمانی ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه فردا (پنج‌شنبه ۱۱ تیرماه) در دومین مسابقه خود در مرحله مقدماتی به مصاف اندونزی می‌روند.

کد مطلب 6876042

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها