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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

دستگیری عامل نمایش سلاح و قدرت نمایی در فضای مجازی کرمان

دستگیری عامل نمایش سلاح و قدرت نمایی در فضای مجازی کرمان

کرمان- جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری فردی که با انتشار تصاویر و ویدئوهای نمایش قدرت با سلاح شکاری در فضای مجازی اقدام به ایجاد احساس ناامنی کرده بود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پورامینایی، ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: در پی انتشار تصاویر و ویدئوهایی در فضای مجازی که در آن فردی با استفاده از سلاح شکاری اقدام به قدرت‌نمایی کرده بود، وی دستگیر شد.

وی افزود: بلافاصله پس از انتشار این محتوا در فضای مجازی، پلیس امنیت عمومی استان کرمان موضوع را در دستور کار قرار داد تا با عامل این اقدام برخورد شود.

سرهنگ پورامینایی، با اشاره به ماهیت این اقدام ادامه داد: این نوع نمایش سلاح با هدف ایجاد احساس ناامنی و تشویش اذهان عمومی در میان شهروندان صورت گرفته بود و ماموران متخصص پلیس امنیت با انجام عملیات‌های اطلاعاتی دقیق، هویت متهم را شناسایی و در عملیاتی هوشمندانه وی را بازداشت کردند.

وی تاکید کرد که پلیس استان کرمان در راستای حفظ آرامش جامعه و برخورد با هرگونه اقدامی که امنیت عمومی را هدف قرار دهد، با قاطعیت کامل برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6877535

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