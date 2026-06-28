قاتل و همدستش کمتر از ۴ روز در قلعه گنج دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مهدیان‌فر، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل ناشی از خصومت شخصی در روستای دولاب از توابع بخش مرکزی شهرستان قلعه گنج که بر اثر تیراندازی منجر به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن فردی دیگر شد، با اقدامات سریع و هماهنگ، متهم اصلی و همدست وی در کمتر از چهار روز شناسایی و به دستگاه قضایی تحویل شدند.

وی افزود: این اقدام با همکاری و همراهی ارزشمند مصلحان، بزرگان و سران طوایف منطقه به سرانجام رسید و نقش مهمی در جلوگیری از بروز تنش‌ها و پیامدهای اجتماعی احتمالی پس از وقوع حادثه ایفا کرد.

رئیس دادگستری قلعه‌گنج تأکید کرد: هم‌ افزایی میان نهادهای قضایی، انتظامی و ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی، زمینه تحقق عدالت، حفظ امنیت عمومی و پیشگیری از گسترش اختلافات را فراهم می‌کند و این تعامل سازنده باید بیش از پیش تقویت شود.