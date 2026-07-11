پایان نمایش سلاح سرد در فضای مجازی؛ بازداشت هنجارشکن کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پورامینایی، بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری فردی که با انتشار محتوای هنجارشکنانه و نمایش سلاح سرد در فضای مجازی به‌دنبال قدرت‌نمایی و تشویش اذهان عمومی بود، خبر داد.

وی گفت: این فرد با هدف ایجاد رعب و وحشت و ترغیب شهروندان به رفتارهای غیرقانونی، درصدد خدشه‌دار کردن امنیت روانی جامعه بود. در پی عملیات شناسایی و دستیابی به مخفیگاه وی، تمامی ادله و مستندات جرم نیز کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، افزود: پلیس با هرگونه اقدامی که هدف آن مخل نظم عمومی یا ایجاد فضای ترس از طریق رسانه‌های اجتماعی باشد، با قاطعیت و بدون درنگ برخورد خواهد کرد.