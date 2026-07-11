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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

پایان نمایش سلاح سرد در فضای مجازی؛ بازداشت هنجارشکن کرمان

پایان نمایش سلاح سرد در فضای مجازی؛ بازداشت هنجارشکن کرمان

کرمان- جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان، از بازداشت فردی که با انتشار ویدئوهای هنجارشکنانه و نمایش سلاح سرد در شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال ایجاد رعب و وحشت در جامعه بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پورامینایی، بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری فردی که با انتشار محتوای هنجارشکنانه و نمایش سلاح سرد در فضای مجازی به‌دنبال قدرت‌نمایی و تشویش اذهان عمومی بود، خبر داد.

وی گفت: این فرد با هدف ایجاد رعب و وحشت و ترغیب شهروندان به رفتارهای غیرقانونی، درصدد خدشه‌دار کردن امنیت روانی جامعه بود. در پی عملیات شناسایی و دستیابی به مخفیگاه وی، تمامی ادله و مستندات جرم نیز کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، افزود: پلیس با هرگونه اقدامی که هدف آن مخل نظم عمومی یا ایجاد فضای ترس از طریق رسانه‌های اجتماعی باشد، با قاطعیت و بدون درنگ برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6885053

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