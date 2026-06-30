پایان فرار دو قاتل مسلح؛ عاملان جنایت «عامریه» فهرج دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم علی کریمی مهر، بعد از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قتل مسلحانه در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در روستای عامریه فهرج که منجر به فوت شهروندی با هویت «ح.ب» شد، رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، هویت عاملان این جنایت را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی فهرج تصریح کرد: با پیگیری‌های مستمر و اقدامات پلیسی، یکی از متهمان که زن بود، در شهرستان فهرج شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ کریمی‌مهر، ادامه داد: متهم دیگر این پرونده نیز با اخذ نیابت قضایی و اعزام تیم عملیاتی پلیس آگاهی فهرج به شهرستان ایرانشهر، در عملیاتی غافلگیرانه شناسایی و دستگیر شد.

وی با بیان اینکه عملیات شناسایی و دستگیری متهمان در کمتر از ۴۰ روز پس از وقوع جنایت با موفقیت به پایان رسید، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده و سیر مراحل قانونی، جهت صدور حکم نهایی تحویل مراجع قضایی شدند.