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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

تنیسور ایران به جمع ۸ نفر برتر تور جهانی تونس راه یافت

تنیسور ایران به جمع ۸ نفر برتر تور جهانی تونس راه یافت

رقابت‌های تنیس تورجهانی تنیس با راهیابی علی یزدانی به جمع هشت نفر برتر پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های تور جهانی تنیس در جدول اصلی پیگیری شد که در یکی از این دیدارها علی یزدانی با نتایج ۶ بر ۴ و ۶ بر ۲ رومین گالس از فرانسه را شکست داد تا به روند پیروزی‌های خود ادامه دهد.

یزدانی با این نتیجه به جمع ۸ تنیسور برتر تورجهانی تونس راه یافت. او در این مرحله باید به مصاف نماینده دیگری از فرانسه برود.

گفتنی است نمایندگان کشورمان خود را برای حضور در رقابت های دیویس کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه آماده می‌کنند. رقابت‌هایی که از ۲۲ تیرماه به میزبانی کوالالامپور مالزی آغاز خواهد شد. در این مسابقات تیم های تنیس ایران، ویتنام، اردن، سنگاپور، عربستان، فیلیپین، مالزی و ازبکستان حضور دارند و در نهایت سه تیم برتر به مسابقات پلی‌آف گروه ۲ جهانی در سال ۲۰۲۷ صعود خواهند کرد. هدایت این تیم بر عهده حمیدرضا نداف است.

کد مطلب 6877566

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