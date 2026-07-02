اطلاعیه قرارگاه برگزاری تشییع رهبر شهید: منعی برای ورود به تهران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه برگزاری آیین وداع و تشکیل قاعده عظیم شان شهید امت (تهران)، در اطلاعیه شماره ۲ خود تاکید کرد: هموطنان عزیز تا حد امکان برنامه سفر خود به تهران را به گونه‌ای مدیریت کنند که از حداکثر ظرفیت اسکان و ارائه خدمات به زائرین در تهران استفاده شود.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

با عرض تسلیت مجدد به مناسبت شهادت آقای شهید ایران و درود به روان پاک همه شهدا اطلاعیه شماره ۲ قرارگاه برگزاری آیین وداع و تشییع قائد عظیم‌الشأن شهید امت( تهران) به شرح ذیل به اطلاع هموطنان عزادار می‌رسد:

۱. حضور وفاداران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولی امر شهیدمان در مراسم وداع و تشییع بی‌شک بزرگترین اجتماع تاریخ بشری را رقم خواهد زد که چشم جهانیان را خیره کرده و موجب تسلای قلب حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) خواهد بود به همین دلیل خلق چنین حماسه تاریخی نیازمند همکاری صمیمانه مردم عزیز خواهد بود که معتقدیم در نهایت دقت انجام خواهد شد.

۲. خادمان شما در همه سازمان‌ها و رده‌های مختلف‌ نهایت تلاش و آمادگی خود را به کار بستند تا بستر مناسب برای حضور زائران گرامی را در مراسم وداع ,برگزاری نماز و تشییع رهبر شهید انقلاب آماده شود و چندین شبانه روز است که همه امکانات لازم برای این امر بسیج شده است.

۳. هموطنان عزیز تا حد امکان برنامه سفر خود به تهران را به گونه‌ای مدیریت کنند که از حداکثر ظرفیت اسکان و ارائه خدمات به زائرین در تهران استفاده شود به عنوان مثال سفر را کوتاه کنند تا تعداد بیشتری از مشتاقان شرکت در مراسم بتوانند حضور پیدا کنند.

۴. مبادی و جاده‌های ورودی به پایتخت همواره باز است و هیچگونه منعی برای ورود وجود ندارد.

۵. زائران گرامی اخبار و اطلاعیه‌ها را از مراجع رسمی پیگیری کنند و به ویژه مراقب شایعات و اخبار جعلی باشند.

۶. پیش بینی و توجه به محدودیت‌های ترافیکی در سطح شهر تهران و حفظ آرامش در هنگام حرکت همواره توصیه می‌شود تا برنامه‌ریزی حضور هم وطنان دچار اختلال نگردد.