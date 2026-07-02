توقیف ۵۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف در شهرستان ازنا

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرحهای هوشمند ارتقاء امنیت اجتماعی و مقابله با رفتارهای مخل نظم و آسایش شهروندان، مأموران انتظامی شهرستان ازنا در ۲۴ ساعت گذشته موفق به توقیف تعداد قابلتوجهی از وسایل نقلیه متخلف شدند.
نظارت و کنترل بر معابر عمومی و پاتوقهای ایجاد مزاحمت
در جریان اجرای عملیاتهای نظارتی و کنترلی در سطح معابر عمومی شهرستان ازنا، مأموران با برخورد با پاتوقها و موارد ایجاد مزاحمت، اقدام به شناسایی و توقیف وسایل نقلیهای کردند که برخلاف قوانین راهنمایی و رانندگی و مقررات امنیت اجتماعی فعالیت میکردند.
توقیف ۵۰ دستگاه موتورسیکلت و ۴ دستگاه خودرو
در مجموع، طی این عملیات، ۵۰ دستگاه موتورسیکلت و ۴ دستگاه خودرو که فاقد پلاک، پلاک مخدوش، ایجاد آلودگی صوتی شدید و یا ایجاد مزاحمت برای شهروندان بودند، شناسایی و توقیف و روانه پارکینگ شدند.
پلیس: برخورد با مخلان نظم عمومی با قاطعیت ادامه دارد
پلیس لرستان ضمن تأکید بر استمرار طرحهای نظارتی و برخورد قاطعانه با مخلان نظم و آسایش عمومی، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و اخلال در نظم عمومی را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد قانونی لازم صورت گیرد.
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