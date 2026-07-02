  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳

برگزاری آیین بدرقه و وداع با رهبر شهید در محل استانداری لرستان

برگزاری آیین بدرقه و وداع با رهبر شهید در محل استانداری لرستان

خرم‌آباد- از اقشار مختلف مردم و عموم شهروندان لرستانی برای حضور در آیین باشکوه بدرقه و وداع با رهبر شهید در محل استانداری دعوت به عمل آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه‌های مختلف استان لرستان از جمله دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش استان از مردم ولایتمدار دعوت کرده‌اند تا با حضور در آیین باشکوه بدرقه و وداع با رهبر شهید، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و ارزش‌های عزت، استقلال و مقاومت تجدید میثاق کنند.

سخنران ویژه مراسم؛ حمیدرضا حاجی‌بابایی

سخنران این آیین باشکوه، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد بود که به تبیین ابعاد شخصیتی و جایگاه رهبر شهید و نقش ایشان در استحکام نظام جمهوری اسلامی خواهد پرداخت.

این مراسم روز شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۷ صبح در محوطه استانداری لرستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6877607

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها