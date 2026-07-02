برگزاری آیین بدرقه و وداع با رهبر شهید در محل استانداری لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه‌های مختلف استان لرستان از جمله دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش استان از مردم ولایتمدار دعوت کرده‌اند تا با حضور در آیین باشکوه بدرقه و وداع با رهبر شهید، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و ارزش‌های عزت، استقلال و مقاومت تجدید میثاق کنند.

سخنران ویژه مراسم؛ حمیدرضا حاجی‌بابایی

سخنران این آیین باشکوه، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد بود که به تبیین ابعاد شخصیتی و جایگاه رهبر شهید و نقش ایشان در استحکام نظام جمهوری اسلامی خواهد پرداخت.

این مراسم روز شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۷ صبح در محوطه استانداری لرستان برگزار خواهد شد.