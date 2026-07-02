به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولیفقیه در استان لرستان و امام جمعه خرمآباد، با صدور پیامی از مردم متدین، انقلابی و شریف استان لرستان دعوت کرد تا با حضور گسترده، آگاهانه و باشکوه در آیینهای وداع، بدرقه و تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید آیتالله العظمی امام سید علی حسینی خامنهای (رضواناللهتعالیعلیه)، اندوه فراق را به حماسهای حسینی و ماندگار تبدیل کنند.
اندوه جانکاه امت اسلامی در فقدان نائب حجت حق
در بخشی از این پیام آمده است: امت اسلامی در اندوه جانکاه نائب حجت حق (عجلاللهتعالیفرجهالشریف)، مرجع عظیمالشأن و رهبر امت اسلامی و مجاهدی خستگیناپذیر و یگانه دوران عصر حاضر در زمان غیبت، شهید آیتالله العظمی امام سید علی حسینی خامنهای رضواناللهعلیه به سر میبرد. شخصیتی که عمر پربرکت خویش را وقف اعتلای اسلام ناب محمدی(ص)، عزت امت اسلامی، دفاع از مظلومان جهان و پاسداری از آرمانهای بلند انقلاب اسلامی در مقابل ظالمان و جلادان ضدبشریت کرد و سرانجام به آرزوی دیرینه خود، یعنی شهادت در راه خدا، نائل آمد.
تبدیل اندوه فراق به حماسهای حسینی و ماندگار
در ادامه این پیام تأکید شده است: امت اسلامی، ملت ایران و مردم شریف و همیشه در صحنه استان لرستان با شعار محوری «باید برخاست» با حضور گسترده، آگاهانه و باشکوه در آیینهای وداع، بدرقه و تشییع و تدفین امام شهید در شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس، اندوه فراق را به حماسهای حسینی و ماندگار تبدیل خواهند کرد و حضور میلیونی آنها در این آیین، درس عبرتی برای آیندگان خواهد بود که چنین ملتی با وجود شهادت امامش و فرماندهان نظامی و امنیتیاش و روبرو شدن با سختیها و دشواریهای فراوان، دشمنانش را به خفت و خواری کشانید.
برگزاری مراسم عزاداری در سراسر استان در طول هفته آینده
نماینده ولیفقیه در لرستان اعلام کرد: با توجه به برگزاری مراسمهای عزاداری در سه شهر یادشده، اجتماع و محافل عزاداری در طول هفته آینده در سراسر استان برگزار خواهد شد و جزئیات آن به اطلاع خواهد رسید. ضروری است همه اقشار مختلف با حضور گسترده و انبوه در این مجالس تکریم و تقدیر شرکت نمایند.
حضور در مراسم؛ تداوم راه شهیدان و پاسخ به دشمنان
در این پیام تصریح شده است: امروز حضور در این مراسمها، ادامه راه شهیدان، وحدت، همدلی و وفاداری و پیوند مستحکم ملت با امامت و ولایت حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) است و پاسخی قاطع به دشمنان اسلام و انقلاب و ایران و تجزیهطلبان و وطنفروشان است.
انتظار از دستگاه دیپلماسی برای پیگیری قصاص آمران شهادت امام شهید
نماینده ولیفقیه در لرستان در بخش دیگری از پیام خود آورده است: اکنون که هیئت حاکمه آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی کودککش تمام قواعد و حقوق انسانی و بینالمللی را نادیده گرفته و چنین جنایاتی را مرتکب شده است، افکار عمومی از دستگاه دیپلماسی و سیاسی انتظار دارد از موضع اقتدار، طرح انتقام و قصاص از آمران و عاملان شهادت امام شهید و دیگر شهدای انقلاب اسلامی را به طور روشن و شفاف و بدون ابهام درباره ترامپ جلاد و نتانیاهو کودککش و دیگر جانیان در مجامع بینالمللی مطرح کنند و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با تشکیل دادگاههایی در داخل کشور حکم قصاص و مجازات شدید را درباره رئیسجمهور آمریکا و نخستوزیر رژیم جعلی و دیگر قاتلان صادر کنند.
حجتالاسلام شاهرخی در پایان پیام خود آورده است: از خداوند متعال درخواست مینمایم روح مطهر آقای شهید امت اسلامی و حضرت امام راحل عظیمالشأن و شهدای انقلاب اسلامی و محور مقاومت را با حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و شهدای کربلا محشور نماید و به خانوادههای آنان صبر و شکیبایی و به ملت بزرگ اسلامی و محور مقاومت عزت و پیروزی بر دشمنانشان عطا فرماید.
نظر شما