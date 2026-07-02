حضور پرشور درتشییع رهبرشهید پیام اقتدار ایران را به جهان مخابره می کند

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا علیهالسلام استان تهران به مناسبت آیین تشییع و بدرقه رهبر شهید با صدور بیانیه ای اعلام کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضور آگاهانه، پرشور و دشمنشکن ملت بزرگ ایران اسلامی در صحنههای مختلف انقلاب، همواره پشتوانه اصلی اقتدار، عزت و پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است؛ حضوری که در مقاطع حساس و سرنوشتساز، حقیقت پیوند ناگسستنی مردم با آرمانهای امامین انقلاب و فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشته است.
در روزهایی که بیش از ۱۲۰ شب، میادین و خیابانهای کشور شاهد حضور باشکوه مردم مؤمن، انقلابی و شهیدپرور با پرچم سهرنگ جمهوری اسلامی ایران بوده است، ملت ایران بار دیگر آماده خلق حماسهای ماندگار در آیین تشییع و بدرقه رهبر شهید میشود.
بیتردید حضور میلیونی مردم در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه و برافراشته شدن پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران در مسیرهای تشییع، تنها یک حضور عاطفی و احساسی نیست، بلکه تجلی وفاداری ملتی است که در تمامی بزنگاههای تاریخی، پشتیبان نظام اسلامی، ولایت و آرمانهای شهدا بوده و در برابر توطئهها و جنگ ترکیبی دشمنان، با وحدت و انسجام ایستادگی کرده است.
این حضور باشکوه، پیام اقتدار، همبستگی و استقامت ملت ایران را به جهانیان مخابره خواهد کرد و بار دیگر نشان خواهد داد که پرچم جمهوری اسلامی ایران، پرچم عزت، استقلال، مقاومت و مردمسالاری دینی است و ملت ایران با صلابت از آن پاسداری میکند.
روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا علیهالسلام استان تهران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، از آحاد مردم شریف، انقلابی و قدرشناس دعوت میکند با حضور گسترده و دشمنشکن در آیین تشییع و بدرقه این شهید والامقام، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ملت بزرگ ایران اسلامی بیفزایند و بار دیگر وحدت، بصیرت و وفاداری خود را به آرمانهای والای انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.
نظر شما