خروش میلیونی تشییع رهبر شهید؛ مهر باطلی بر سناریوهای دشمنان

احسان خادمی بهابادی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرارگیری کشور در یک برهه زمانی حساس و سرنوشت‌ساز و حضور فوق‌العاده مردم در آیین تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: روزهای پیش رو، مقطعی تاریخی در حیات سیاسی و اجتماعی ایران اسلامی است.

وی افزود: تشییع مطهر رهبر فرزانه، نه فقط یک مراسم وداع، بلکه جلوه‌ای تمام‌عیار از قدرت و اقتدار ملی خواهد بود که امنیت و منافع راهبردی کشور را تضمین می‌کند.

وی با تبیین ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب، تصریح کرد: این آیین باشکوه، وداع با یک رهبر عادی نیست؛ بلکه تشییع مجاهدی است که شجاعانه و فداکارانه تا آخرین لحظات عمر با برکت خود در سنگر خدمت ایستاد و در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی، هرگز تن به تسلیم و ذلت نداد. ایشان به معنای واقعی کلمه، معلم مقاومت، ایثار و ایستادگی برای آزادگان جهان و ملت شریف ایران بود.

تشییع ده‌ها میلیونی؛ اثبات کننده انسجام حاکمیت ملی

این استاد دانشگاه با اشاره به پیام‌های راهبردی این رویداد عظیم به افکار عمومی جهان، اظهار داشت: اولین پیام این حرکت خودجوش و میلیونی، اثبات انسجام حاکمیت و ثبات ساختاری نظام جمهوری اسلامی ایران به جهانیان است.

خادمی بهابادی به تلاش‌های مذبوحانه دشمنان خارجی و عوامل خودفروخته داخلی برای القای یاس و ایجاد بحران مشروعیت در کشور اشاره کرد و افزود: در شرایطی که بدخواهان با ابزارهای رسانه‌ای خود به دنبال تضعیف پایگاه مردمی نظام هستند، حضور ده‌ها میلیونی ملت ایران در این تشییع تاریخی، محکم‌ترین مظهر مشروعیت، پویایی و اقتدار انقلاب اسلامی خواهد بود.

نمایش پیوند ناگسستنی و وفاداری امت به ولایت

وی پیام همبستگی و اتحاد ملی را از دیگر دستاوردهای مهم این حضور برشمرد و گفت: این تشییع تاریخی به دنیا نشان خواهد داد که ملت ایران در هر شرایطی، با وفاداری کامل در مسیر ولایت گام برمی‌دارد. تصویر این پیوند عمیق میان امت و ولایت، معادلات دشمنان را به طور کامل برهم خواهد زد.

نویسنده یزدی در پایان با دعوت مجدد از آحاد جامعه، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و نخبگان برای خلق حماسه‌ای ماندگار در روزهای تشییع امام شهید انقلاب خاطرنشان کرد: این ایام چشم جهانیان به ایران دوخته شده است؛ حضوری که بی‌تردید ناامیدی عمیق بدخواهان و اقتدار روزافزون میهن اسلامی را به تصویر خواهد کشید.