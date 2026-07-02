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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰

استاندار سمنان: «وحدت» ماندگارترین میراث رهبر شهید انقلاب اسلامی است

استاندار سمنان: «وحدت» ماندگارترین میراث رهبر شهید انقلاب اسلامی است

سمنان- استاندار سمنان در پیامی با گرامی‌داشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، وحدت و همدلی را مهم‌ترین برکت این ایام دانست و از مردم برای حضور در آیین تشییع دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه پنجشنبه به مناسبت ایام تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی پیامی صادر کرد که متن آن به این شرح است:

تاریخ پرافتخار ایران اسلامی، بار دیگر شاهد خلق صحنه‌ای ماندگار از ایمان، وفاداری و وحدت ملت بزرگ ایران خواهد بود. آیین بدرقه و وداع با آقای شهید ایران، حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای(رضوان‌الله تعالی علیه)، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، شهیدان والامقام و مسیر عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی است.

مردم ولایت‌مدار استان سمنان همواره در بزنگاه‌های تاریخی، با بصیرت، انسجام و حضوری افتخارآفرین، وفاداری خود را به اسلام، انقلاب و ولایت به نمایش گذاشته‌اند و امروز نیز یقین دارم با همان روحیه مثال‌زدنی، حضوری باشکوه و حماسی در این مراسم تاریخی خواهند داشت.

از همه اقشار شریف استان؛ خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، روحانیون، دانشگاهیان، فرهنگیان، کارگران، کشاورزان، صنعتگران، اصناف، جوانان، بانوان و تمامی آحاد مردم دعوت می‌کنم با حضور گسترده و منظم در آیین بدرقه و وداع با آقای شهید ایران، برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار مردم دیار استان سمنان بیفزایند و پیام وحدت، استقامت، همبستگی ملی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به گوش جهانیان برسانند.

تاریخ پرافتخار ایران اسلامی، بار دیگر شاهد خلق صحنه‌ای ماندگار از ایمان، وفاداری و وحدت ملت بزرگ ایران خواهد بود. آیین بدرقه و وداع با آقای شهید ایران، حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای(رضوان‌الله تعالی علیه)، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، شهیدان والامقام و مسیر عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی است.

مردم ولایت‌مدار استان سمنان همواره در بزنگاه‌های تاریخی، با بصیرت، انسجام و حضوری افتخارآفرین، وفاداری خود را به اسلام، انقلاب و ولایت به نمایش گذاشته‌اند و امروز نیز یقین دارم با همان روحیه مثال‌زدنی، حضوری باشکوه و حماسی در این مراسم تاریخی خواهند داشت.

از همه اقشار شریف استان؛ خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، روحانیون، دانشگاهیان، فرهنگیان، کارگران، کشاورزان، صنعتگران، اصناف، جوانان، بانوان و تمامی آحاد مردم دعوت می‌کنم با حضور گسترده و منظم در آیین بدرقه و وداع با آقای شهید ایران، برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار مردم دیار استان سمنان بیفزایند و پیام وحدت، استقامت، همبستگی ملی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به گوش جهانیان برسانند.

امید است با عنایات الهی و در سایه وحدت و همدلی، راه نورانی شهیدان با قوت و استواری ادامه یافته و ایران اسلامی، بیش از پیش در مسیر پیشرفت، عزت و سربلندی گام بردارد.

کد مطلب 6877759

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