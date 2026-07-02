به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی عصر پنجشنبه در جمع اصحاب رسانه استان قزوین اظهار کرد: در نخستین برآوردها ظرفیت اعزام ۵۰ هزار نفر از استان پیش‌بینی شده بود، اما تاکنون بیش از ۵۳ هزار نفر برای حضور در مراسم ثبت‌نام کرده‌اند و این آمار همچنان در حال افزایش است.

وی با اشاره به علاقه مردم استان برای حضور در این مراسم افزود: از ابتدا اعتقاد داشتیم همه مردم قزوین علاقه‌مند به حضور در این رویداد هستند، اما با توجه به محدودیت‌های حمل‌ونقل عمومی، بخشی از زائران با خودروهای شخصی عازم خواهند شد.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین تصریح کرد: برای ساماندهی زائران، محل پارک خودروها و اسکان آنان در منطقه ۱۱ شهرداری تهران پیش‌بینی و هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

رفیعی آتانی با اشاره به اقدامات کمیته‌های اجرایی گفت: کمیته‌های اسکان، امداد و نجات، اطلاع‌رسانی و سایر بخش‌های ستاد، مأموریت‌های خود را انجام داده‌اند و نیروهای پیش‌بینی‌شده نیز در محل‌های تعیین‌شده مستقر شده‌اند.

وی با تأکید بر مردمی بودن این مراسم خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش استقبال، ممکن است در روند اجرا تصمیمات متناسب با شرایط و حجم حضور مردم اتخاذ شود تا خدمات‌رسانی به بهترین شکل انجام گیرد.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین همچنین با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره قزوین و شخصیت‌هایی همچون شهید سرلشکر عباس بابایی، نقش مردم استان در این رویداد را مهم و اثرگذار دانست و بر حضور پرشور قزوینی‌ها تأکید کرد.

مردم قزوین در مراسم بدرقه امام شهید نقش آفرینی ویژه ای خواهند داشت

رفیعی آتانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به علاقه ویژه رهبر انقلاب به استان قزوین گفت: رهبر معظم انقلاب در دیداری، هنگامی که نام شهید سرلشکر عباس بابایی در فهرست شهدای اصفهان مطرح شد، تأکید کردند که «عباس بابایی اهل قزوین و از ستارگان قزوین است». ایشان همواره از قزوین، بزرگان، هنرمندان، جغرافیا و ظرفیت‌های این استان با احترام و علاقه یاد کرده‌اند و مردم قزوین نیز باید در این رویداد تاریخی نقش‌آفرینی ویژه‌ای داشته باشند.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۲۰ موکب مردمی برای خدمت‌رسانی اعلام آمادگی کرده‌اند، افزود: از این تعداد، ۶۸ موکب به ثبت رسیده و سایر موکب‌ها نیز به‌صورت خودجوش در حال سازماندهی هستند. همچنین تعدادی از موکب‌های استان در شهرهای قم و مشهد نیز مستقر خواهند شد.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین از برگزاری مراسم محوری بدرقه در قزوین خبر داد و گفت: این مراسم به‌صورت راهپیمایی از میدان میرعماد تا گلزار شهدای قزوین برگزار می‌شود و همزمان در تمامی شهرستان‌ها و بسیاری از روستاهای استان نیز آیین‌های مشابه با محوریت ائمه جمعه، فرمانداران، سپاه و شهرداری‌ها برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به گستردگی خدمات‌رسانی در مسیر عبور زائران اظهار کرد: از ورودی‌های استان تا خروجی به سمت تهران، موکب‌های متعدد برای اسکان، تغذیه و پذیرایی از زائران پیش‌بینی شده و علاوه بر آن، امکان اسکان حدود ۲۰ هزار نفر در مساجد، حسینیه‌ها، مدارس، سالن‌های ورزشی، امامزاده‌ها و سایر مراکز عمومی استان فراهم شده است.

رفیعی آتانی افزود: سامانه‌هایی نیز برای مشارکت مردمی فعال شده تا شهروندان بتوانند امکاناتی مانند محل اسکان، خودرو و غذای نذری خود را برای خدمت‌رسانی به زائران اعلام کنند.

وی همچنین از لغو محدودیت تردد ناوگان اتوبوسی در این ایام و هماهنگی برای استفاده از ظرفیت قطار و مترو خبر داد و گفت: برای حضور زائران قزوینی در تهران، منطقه ۱۱ شهرداری تهران به‌عنوان محل استقرار، پارک خودروها و اسکان پیش‌بینی شده و انتقال زائران از این منطقه به محل برگزاری مراسم نیز برنامه‌ریزی شده است.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین در پایان با اشاره به تمهیدات امنیتی خاطرنشان کرد: کمیته امنیتی با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و امنیتی، مسئولیت تأمین امنیت مراسم و مسیرهای تردد را بر عهده دارد و از مردم خواست اخبار مربوط به مراسم را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.

