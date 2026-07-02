به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یعقوبی در خصوص اسکان موقت در پارک‌ها در ایام وداع با پیکر رهبر شهید در مشهد اظهار کرد: در این ایام ۱۶ مرکز اسکان موقت در پارک‌ها توسط سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد تجهیز و آماده‌سازی شده است.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری مشهد افزود: در این سازمان همچنین ۸۰۰ نفر نیروی کارگری فضای سبز در مسیر وداع و ۲۵ دستگاه تانکر آب و ماشین‌آلات تخصصی آماده‌باش خواهند بود.

وی بیان کرد: سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد در زمینه رفع معارضات و موانع احتمالی در مسیر، ایمن‌سازی برخی تاسیسات، لچکی‌ها و میادین برای جلوگیری از حوادث احتمالی و ایجاد تخریب و خسارت و بازپیرایی قبل و بعد از مراسم در مسیرهای پیمایش اقداماتی را انجام خواهد داد.

یعقوبی ادامه داد: سازمان فردوس‌ها نیز به منظور اسکان زائران در صورت نیاز، دو محل اسکان با ظرفیت ۵۰۰ نفر را پیش‌بینی کرده است.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: بازدید از مراکز اسکان اضطراری، موکب‌ها، مساجد و حسینیه‌ها طی یک چک‌لیست پدافند و مدیریت بحران و استقرار دوام ثامن در مراکز اسکان اضطراری از دیگر اقدامات شهرداری مشهد برای این ایام است.

وی با اشاره به اقدامات شهرداری در زمینه انضباط شهری عنوان کرد: در این ایام ۷۲ اکیپ سد معبر خودرویی و ۱۳ اکیپ موتوری در سطح شهر به ویژه پیرامون حرم مطهر رضوی و ۲۱۳ نفر انضباط شهری در سه شیفت کاری فعالیت خواهند داشت.

یعقوبی در خصوص فضاآرایی سطح شهر گفت: خدمات شهری در زمینه اکران محتوای مناسبتی، فضاآرایی پل‌ها و میادین به رنگ قرمز، ۲۳۰ هزار متر طول آذین‌بندی و ۴۸۰ سان‌لایت را در دستور کار دارد.