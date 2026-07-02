به گزارش خبرگزاری مهر، امین بزاز بنابی روز پنجشنبه با اعلام خبر راه‌اندازی این پویش اظهار کرد: «باید برخاست» فرصتی مغتنم برای ثبت و بازتاب لحظه‌های ماندگار، روایت حقیقت و تبیین جلوه‌های دلدادگی، غیرت و حضور مسئولانه دانشجویان دانشگاه‌های آذربایجان شرقی در قالب آثار رسانه‌ای است.

وی با تشریح محورهای این رویداد فرهنگی افزود: دانشجویان می‌توانند آثار خود را در بخش‌های فیلم مستند، عکس و تولیدات رسانه‌ای و هنری به دبیرخانه پویش ارسال کنند.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی با دعوت از جامعه دانشگاهی برای مشارکت فعال در این رویداد، خاطرنشان کرد: مهلت ارسال آثار از ۱۳ تا ۳۰ تیرماه سال ۱۴۰۵ تعیین شده است و این پویش به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی استان برگزار می‌شود.