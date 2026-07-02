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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰

پویش دانشجویی «باید برخاست» در دانشگاه‌های آذربایجان شرقی کلید خورد

پویش دانشجویی «باید برخاست» در دانشگاه‌های آذربایجان شرقی کلید خورد

تبریز- معاون فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی از آغاز به کار پویش دانشجویی «باید برخاست» با هدف روایت حضور حماسی دانشگاهیان استان در آیین وداع با «امام شهید» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین بزاز بنابی روز پنجشنبه با اعلام خبر راه‌اندازی این پویش اظهار کرد: «باید برخاست» فرصتی مغتنم برای ثبت و بازتاب لحظه‌های ماندگار، روایت حقیقت و تبیین جلوه‌های دلدادگی، غیرت و حضور مسئولانه دانشجویان دانشگاه‌های آذربایجان شرقی در قالب آثار رسانه‌ای است.

وی با تشریح محورهای این رویداد فرهنگی افزود: دانشجویان می‌توانند آثار خود را در بخش‌های فیلم مستند، عکس و تولیدات رسانه‌ای و هنری به دبیرخانه پویش ارسال کنند.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی با دعوت از جامعه دانشگاهی برای مشارکت فعال در این رویداد، خاطرنشان کرد: مهلت ارسال آثار از ۱۳ تا ۳۰ تیرماه سال ۱۴۰۵ تعیین شده است و این پویش به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی استان برگزار می‌شود.

پویش دانشجویی «باید برخاست» در دانشگاه‌های آذربایجان شرقی کلید خورد

کد مطلب 6877644

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