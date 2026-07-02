به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامعلی نعمتی، اعلام کرد: گزارش مفقودی هلیا، دختر ۱۴ ساله ساکن پرند، از سوی خانواده او به مرکز فوریت‌های پلیس اعلام شد و پس از آن، تیم‌های انتظامی عملیات جست‌وجو را آغاز کردند.

به گفته او، مأموران با انجام جست‌وجوی میدانی در نقاط مختلف شهر، از جمله اماکن عمومی و پارک‌ها، تلاش برای یافتن این نوجوان را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم افزود: در نهایت، با پیگیری مأموران کلانتری ۱۸ پرند و پلیس امنیت عمومی شهرستان، هلیا روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه در سلامت کامل پیدا شد و به خانواده‌اش تحویل داده شد.

پلیس جزئیات بیشتری درباره علت مفقود شدن این دختر ۱۴ ساله یا محل پیدا شدن او منتشر نکرده است.