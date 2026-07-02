پایش روزانه روند برداشت محصولات زراعی توسط جهاد کشاورزی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای نظارت بر روند برداشت محصولات زراعی و ارتقای کیفیت عملیات مکانیزه، اکیپ مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان بهصورت روزانه از مزارع در حال برداشت شهرستانهای مختلف بازدید و روند اجرای عملیات برداشت را مورد ارزیابی قرار میدهد.
حضور کارشناسان مکانیزاسیون در مزارع برای پایش عملکرد کمباینها
این بازدیدها با حضور کارشناسان اداره مکانیزاسیون انجام میشود و طی آن عملکرد کمباینها، رعایت اصول فنی برداشت، میزان ریزش محصول، آمادگی ناوگان برداشت و نحوه ارائه خدمات به بهرهبرداران بهطور مستمر پایش و بررسی میشود.
همچنین در جریان این بازدیدهای میدانی، ضمن ارائه توصیههای فنی به کمباینداران و کشاورزان، راهکارهای لازم برای کاهش ضایعات، افزایش بهرهوری و رفع مشکلات احتمالی ارائه میشود تا عملیات برداشت با حداکثر کیفیت و حداقل اتلاف محصول انجام گیرد.
تداوم پایش مستمر تا پایان فصل برداشت
پایش مستمر مزارع و نظارت میدانی بر عملکرد ناوگان برداشت، از برنامههای جاری سازمان جهاد کشاورزی استان در فصل برداشت است که با هدف صیانت از تولید، کاهش ضایعات و ارائه خدمات مطلوب به کشاورزان تا پایان فصل برداشت ادامه خواهد داشت.
کارشناسان جهاد کشاورزی بر این باورند که حضور مستمر در مزارع و ارائه راهنماییهای فنی به کشاورزان و کمباینداران، نقش مؤثری در افزایش کیفیت برداشت، کاهش هزینهها و افزایش رضایت تولیدکنندگان دارد و این رویه تا پایان فصل برداشت با جدیت دنبال خواهد شد.
نظر شما